Les larmes du Reich, François Médéline, 10/18

En 1951 dans la campagne française, un couple paisible est retrouvé assassiné tandis que leur fille a disparu. Un étrange inspecteur est dépêché de Lyon pour tenter de résoudre ce crime qui a un rapport avec la Seconde Guerre Mondiale.

Très rapidement, on pressent qu'avec son vélo et ses obsessions, le personnage principal, "l'inspecteur", est plus que limite. Et c'est ça qui est bien !

François Médéline soigne son écriture et l’on sent qu’il aspire à être un écrivain littéraire. Il ne résiste pas au plaisir coupable de se livrer à des descriptions lyriques. C’est poétique, mais un rien ampoulé.



» La façade drague le midi pour cueillir le soleil de l’hiver. Elle est recouverte d’un ampélopsis pour se cacher de l’été. Par delà reprend la prairie, délimitée par des haies, une charmille de mûriers et puis, il le mettrait à quatre lieues, un massif anthracite dessinant, en son extrémité septentrionale, trois becs de calcaire. » (page 16)



Heureusement, on rentre vite dans son style, et dans le vif du sujet. Très rapidement, on pressent qu’avec son vélo et ses obsessions, le personnage principal, « l’inspecteur », est plus que limite. Et c’est ça qui est bien ! C’est cette étrangeté du flic, du héros, qui rend le livre si particulier et intéressant. Il prie avec bien trop de ferveur pour être catholique ! Le suspens monte efficacement et il vous faudra un peu de patience pour comprendre ce qu’il cherche à résoudre exactement dans cette affaire de double meurtre et de disparition, la clé n’étant donnée qu’à la fin du livre.



Ce roman qui se lit d’une traite est bien fichu et instructif, avec un regard légèrement décalé sur l’histoire de la dernière guerre mondiale. Un petit plaisir, même si le sujet est grave.





Paru en poche le 06 avril 2023

chez 10/18 Polar

192 pages / 7,50 €