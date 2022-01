Les Elfkins : opération pâtisserie

Les Elfkins, véritables rois de l’artisanat, effectuaient jadis le travail des humains pendant la nuit, du moins jusqu’à ce qu’une horrible mégère ne mette fin à cette harmonie entre les espèces. Depuis, les elfes vivent reclus au sous-sol où ils font des concours d’artisanat et médisent sur les Hommes, ces créatures méchantes et ingrates.



Mais un jour, Helvi, une jeune Elfe – intrépide mais maladroite – décide de renouer contact avec les Humains, sûre qu’ils pourront lui apprendre un métier. C’est accompagnée de deux compagnons qu’elle part à la découverte de notre monde… et de la lumière du jour.

Les trois lutins font bien vite la rencontre d’un pâtissier génial mais bougon qui s’est endetté auprès de son frère, un affairiste ayant fait fortune dans les gâteaux industriels. Mais heureusement, les Elfkins arriveront à point nommé pour mettre un peu de fantaisie et de bienveillance dans le monde des humains.



A l’image des dessins qui sont un peu lisses, l’histoire est sans surprise même si pas du tout déplaisante. Certes, vous ne trouverez ici ni double niveau de lecture ni humour au second degré à destination des parents, et vous vous ennuierez parfois un peu.



Par contre, les enfants trouveront pleinement leur compte dans ce conte tranquille et plein de douceur. J’ai moi-même accompagné un groupe d’enfants de huit ans qui étaient tous ravis et souriants à la sortie du film.

Et toi Aimé (8 ans), tu as aimé le film ?

Oui !

Et qu’est-ce que tu as préféré?

Tout !

au cinéma le 8 décembre 2021

un film de Ute von Münchow-Pohl

KMBO Distribution

1h18