Le Voyage de Gulliver, Jonathan Swift, Valérie Lesort, Christian Hecq, Montansier Versailles

Valérie Lesort a eu la bonne idée d’adapter pour le théâtre Le voyage de Gulliver, une histoire fantastique – celle d’un médecin de Marine dont le navire s’échoue et qui découvre un monde où il est un géant et un autre où il est minuscule – dont on s’étonne qu’elle n’inspire pas davantage les dramaturges et les cinéastes.



Par la magie des marionnettes, les metteurs en scène Christian Hecq et Valérie Lesort nous transportent dans un monde des Lilliputiens, des êtres aussi teigneux, prétentieux et ridicules qu’ils sont petits. D’abord méfiants à l’égard de cet homme gigantesque, ce monstre, qui s’échoue sur leurs côtes, nos petits amis vont vite s’allier à Gulliver. Il faut dire qu’il représente un avantage de taille dans la guerre impitoyable qu’ils mènent contre le royaume de Blefuscu (dont les habitants ont l’outrecuidance de manger leurs œufs du mauvais côté).



Dans cette pièce, tout est mobile et plein de surprises. Les décors et les marionnettes (où les comédiens passent la tête) nous emportent dans cette aventure extraordinaire. Les lumières, signées Pascal Laajili, sont impeccables ; les clair-obscurs sont magnifiques, avec ce fond noir qui dissimule les marionnettistes et met en valeur les costumes aux couleurs chatoyantes des Lilliputiens (créés par Vanessa Sannino).



Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce spectacle. Des trappes, des arrêts sur image, des cabrioles… J’ai beaucoup aimé la bataille navale, aussi comique que poétique, au cours de laquelle Gulliver détruit l’armada ennemies. J’ai aussi aimé la chaloupe sur la mer. Le tout sur fond noir, sans décor. C’est simple et beau.



Le spectacle est aussi très amusant ; les rires des enfants comme ceux des adultes fusent ! J’ai juste une petite réserve sur les morceaux de musique, pas toujours réussis. C’est surtout le cas de la deuxième chanson de la Reine ; deux à la suite, c’est un peu trop.



C’est, pour conclure, un spectacle beau et drôle qui mérite d’être vu par les grands et les petits, à partir de 7 ans. Après le magnifique Pinocchio proposé le mois dernier (en décembre 2022), le théâtre Montansier de Versailles confirme la qualité de sa programmation en matière de spectacle tout public.



Jusqu’au 22 janvier 2023

Théâtre Montansier Versailles

Tout public à partir de 7 ans

Libre adaptation du roman de Jonathan Swift Valérie Lesort

Mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort assistés de Florimond Plantier

Marionnettes Carole Allemand et Fabienne Touzi dit Terzi, scénographie Audrey Vuong, costumes Vanessa Sannino, lumières Pascal Laajili, musique Mich Ochowiak et Dominique Bataille, accessoires Sophie Coeffic et Juliette Nozières collaboration artistique Sami Adjali, création maquillage Hugo Bardin

Avec David Alexis, Emmanuelle Bougerol, Renan Carteau, Laurent Montel, Caroline Mounier, Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Eric Verdin

production C.I.C.T/ Théâtre des Bouffes du Nord, Cie Point Fixe