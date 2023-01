Le parfum vert, Nicolas Pariser, Diaphana

Deux acteurs en roue libre s' amusent dans une intrigue libre de tout réalisme ! Du grand n'importe quoi qui fait pourtant du bien !

C’est un film inspiré par la bande dessinée ! Le méchant de l’histoire collectionne des planches en noir et blanc de vieilles bédés belges ! Plusieurs fois, le duo mis en scène pourrait rappeler les détectives que sont Spirou et Fantasio.



Les héros ont en effet une fausse candeur et aucun problème pour voyager d’un pays à un autre alors qu’ils sont au cœur d’un complot international avec espions troubles, policiers belges qui ressemblent aux Dupont et Dupond et assassins mutiques en prime !



Mais sur les deux héros, tout glisse ! Martin, pensionnaire de la Comédie Française voit l’un de ses camarades mourir sur scène. Il recueille ses derniers mots : il lui parle du parfum vert. Aussitôt le jeune homme se retrouve dans une étrange affaire qu’il arrivera à résoudre avec la complicité d’une dessinatrice (tiens tiens), Claire, un peu paumée elle aussi…



Face au danger, ces deux-là préfèrent batifoler et disserter sur leurs malheurs. L’ intrigue est aussi volage que ce héros est désinvolte (ce qui va très bien à Vincent Lacoste). Avec Sandrine Kiberlain, ils semblent prendre un malin plaisir à sortir le récit de tout réalisme ou efficacité ! C’ est de la comédie verbeuse, un peu tête à claques!

Comme dans une bonne bédé, on trouvera beaucoup d’esprit à tout cela. Comme son précédent film, Alice et le Maire, ce que veut Nicolas Pariser c’est trouver un peu d’ humanité dans les stéréotypes qui régissent nos existences. Comme Hitchcock ou Hergé, il se sert de la fiction pour raconter son époque mais en conservant une fantaisie vieillotte qui correspond à d’anciennes références !



Cela donne un ton extrêmement décalé qui rappelle un peu la liberté d’ un Pascal Thomas. Parfois c’ est aussi un peu lâche. Les deux stars pourraient s’amuser sans nous mais si on adhère à leur bonne humeur, ce film se révèle une comédie de digestion… léger et parfait après les copieuses fêtes de fin d’année !

Au cinéma le 21 décembre 2022

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Léonie Simaga et Thomas Chabrol

Diaphana – 1h40