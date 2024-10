Le ciel en sa fureur, Adeline Fleury, Éditions de l’Observatoire

Si sa singularité ne résidait pas dans sa fantasmagorie, ce petit livre qui se lit d'une traite aurait pu être rangé dans les romans noirs.









Bien que n’étant pas amateur de récits fantastiques, j’ai pris plaisir à lire ce roman bien écrit où les phénomènes surnaturels sont légions. Adeline Fleury, l’autrice, nous emmène dans une Normandie pleine de croyances, de goubelins, d’enfants-fées et de pluie de crapauds.



« Cette terre normande est parcourue d’ondes étranges, d’énergies contradictoires qui fragilisent les nouveaux arrivants, les secouent, font vaciller leur rationalité. Depuis leur arrivée au village, les deux anciennes citadines ont du mal à comprendre comment des gens aussi ancrés dans la terre peuvent être aussi attachés à tous ces contes et légendes fantasmagoriques. Cela doit avoir quelque chose à faire avec la mort. Les superstitions entourant les fantômes sont bien plus commodes à se représenter que la réalité de la finitude et de sa pourriture. » (page 139-140)



Pour enrober le tout, l’écrivaine met en place une histoire d’enfant caché et de vengeance, une intrigue assez convenue, mais qui a l’intérêt de faciliter la lecture. Et puis, on n’est pas chez Agatha Christie donc l’enquête n’est pas le sujet.



Ce qui compte, c’est l’indéniable talent d’Adeline Fleury pour décrire des paysages et des ambiances. Elle nous embarque avec finesse dans un Contentin de légende qui ne vous laissera pas indifférent.e.

Paru le 02 janvier 2024

Éditions de l’Observatoire

202 pages | 20€