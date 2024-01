Le calme au coin du feu, avec Gaetan Nonchalant, Jack Penate & Piers Faccini

Après le gros son, place aux ambiances tranquilles et aux havres de paix sonores. Le Monde est plus joli avec quelques arpèges détendus et des instruments aussi naturels que la moustache de José Bové. Et si nos agriculteurs ont bien envie de se comporter comme des punks, voici des petits conseils musicaux avec son lot de sérénité et de bien être.

Gaetan Nonchalant est clairement un hédoniste. On devine dans sa musique une grande admiration pour Neil Young, le héros écolo électrique de l’Amérique. Mais Gaetan Nonchalant va plutôt chercher l’inspiration sur les plages du Nord ou les champs de blé. Il se limite à son humilité franchouillarde et ça lui va très bien.

Il est un sacré compositeur qui, comme Neil Young vient chatouiller les codes de la pop, du rock ou du folk. En tout cas, il arrange avec une certaine hargne des chansons faussement gentilles et souvent marquées par les années 70. Mais l’émotion passe, même quand Philippe Katerine vient s’amuser avec ce Normand lunaire.



Effectivement avec ce Changement de Programme on découvre un artiste qui veut simplement nous dépayser et nous arrache au quotidien avec une simplicité d’exécution assez impressionnante.

Si ce troubadour est encore trop remuant pour vous, voici Jack Penate et son nouveau disque, Wondrous Strange. La première chanson vous couvrira d’une jolie mélodie instrumentale : invitation à la pop de chambre.



Cet Anglais est donc un ménestrel de plus à la voix haute mais à l’écriture délicieuse. Son disque est certes calme mais renferme des surprises. Tout est fait avec une finesse incroyable et on est vite dans un univers apaisé et apaisant. Le sens de l’harmonie est une recherche perpétuelle chez Jack Penate, dans des mélodies pas du tout surprenantes mais souvent sublimes.

Mais l’éclat le plus boisé, l’éloignement de nos moroses journées, on le doit une fois de plus au trublion Piers Faccini, héros folk qui brise très souvent les frontières du genre. Loin de toute fainéantise, l’artiste s’essaie une nouvelle fois à l’album de reprises, Songs I Love. Mais avec lui, cela se passe dans son ambiance si particulière, qui sent bon le feu de cheminée.



Cela fait quelques années que Piers Faccini s’amuse à reprendre ces chansons tant aimées. Il compile le résultat dans un bel objet (livret avec dessins et textes) et on reconnaît très certainement son style si chaleureux et émotionnel. On entend Nick Drake ou Joni Mitchell mais le musicien va trouver aussi des chansons traditionnelles qui deviennent vivaces et réchauffent de nouveau nos oreilles.



Ces trois disques sont des invitations à disparaître dans un monde musical qui freine le temps et nous apprend à remettre l’essentiel dans nos vies: l’émotion d’un plaisir simple, d’un moment partagé ou d’une confidence amicale.

Gaetan Nonchalant – Changement de Programme

Piers Faccini – Songs i love volume 2

Jack Penate – Wondrous Strange