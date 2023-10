Le Cabaret Africain, Meziane Azaïche, Cabaret Sauvage

aDe Meziane Azaiche

du 29 septembre au 22 octobre au Cabaret sauvage, 75019, Paris

Le Cabaret Sauvage devient Africain pour quelques séances et nous offre un visage vivant de la richesse du continent. Un spectacle qui fait du bien au moral !

Les clichés sur l’Afrique pleuvent. Ils sont nombreux et souvent teintés de racisme. Ils réduisent le talent et l’envie d’un continent qui ne baisse pas les bras et qui surtout est sacrément remuant.

Bien entendu, il y a la musique. Dans le spectacle de Meziane Azaiche, créateur et directeur du Cabaret Sauvage, elle devient le fil rouge malgré des rythmes et des styles différents. On ira de l’afro beat au zouglou.

Soro Solo, journaliste et ici conteur, prend les commandes d’une succession de tableaux et défriche les stéréotypes sur les Africains, leur histoire et leurs héros. C’est une œuvre militante mais passionnante car elle se nourrit de la culture et des arts.

Le groupe englobe la musique pour en faire un récit puissant, pas toujours accessible pour les plus jeunes, mais souvent des artistes viennent entrecouper avec élégance les multiples récits qui abordent l’Afrique de manière différente. Le divertissement se teinte délicatement de politique. Sans trop en faire.

Joyeux et insolent, le cabaret se met en branle pour nous offrir un autre visage et nous élever un peu au-dessus de nos mornes habitudes ou la triste presse quotidienne. Le cirque, le théâtre et la musique se mélangent pour donner un condensé de spectacle militant mais heureux d’exister et de partager de la joie et du plaisir.