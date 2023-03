L’affaire du Golden State Killer, William Thorp, Society 10/18

Dans L'affaire du Golden State Killer, William Thorp s'intéresse à un effrayant violeur et tueur en série qui a échappé aux enquêteurs pendant plus de quarante ans.



En créant la collection True Crime, les éditions 10/18 ont la bonne idée d’éditer au format Poche des enquêtes criminelles écrites par des journalistes du magazine Society, magazine dont la notoriété en matière de serial killer n’est plus à faire depuis la publication à l’été 2020 d’une série d’articles sur Xavier Dupont de Ligonnès.



Dans l’opus intitulé L’affaire du Golden State Killer, William Thorp s’intéresse à un effrayant violeur et tueur en série qui sévit en Californie pendant plus de 10 ans dans les années 1970-80.



Lorsqu’au cinéma, un film se revendique comme étant « basé sur une histoire vraie », on peut craindre le pire tant Hollywood prend de libertés avec les faits. Ici au contraire, William Thorp mène une enquête rigoureuse et précise sur L’affaire du Golden State Killer, l’histoire incroyable d’un violeur et tueur en série qui commence par battre des chiens à mort avant de monter crescendo dans la violence. Et lorsqu’un journal prétend qu’il ne s’en prend qu’à des femmes seules, il se met à attaquer des couples, comme pour montrer qu’il ne craint rien ni personne.



« Les témoignages des victimes ont permis de dresser un portrait-robot du violeur à la cagoule : il a la vingtaine, mesure un mètre quatre-vingts, affiche une corpulence moyenne. Signes distinctifs : des jambes aux mollets très musclés et velus, et un sexe de petite taille. (…) Son mode opératoire est identique depuis le début : il attaque ses victimes lorsqu’elles sont endormies, une cagoule sur le visage, et leur attache les mains. Il saccage la maison et se confectionne, après les viols, quelques plats en vidant les placards de la cuisine. Il descend aussi des bières, parfois » (page 37).



Cette enquête impeccable se lit comme un bon roman et vaut bien les meilleurs polars. Car, c’est bien connu, la réalité dépasse la fiction ! William Thorp nous raconte comment les flics suivent patiemment des dizaines de pistes et épluchent des milliers de documents. Une task force de quarante personnes est mise en place et des policiers endossent même le rôle d’un couple tranquille dans un pavillon de banlieue pour tenter d’appâter le malfaiteur. Oui mais voilà, même lorsqu’il bouclent un quartier complet, le tueur parvient à leur échapper. Il est insaisissable. Un vrai chat de gouttière.



Malgré ses efforts, la police faire chou-blanc pendant plus de quarante ans ! William Thorp manie le suspense avec dextérité et ne nous livre l’identité du tueur qu’après nous avoir fait tourner bourrique pendant cent pages. L’auteur réalise une enquête minutieuse sur le travail des enquêteurs et restitue avec maestria leur acharnement (leur dévotion !) à mettre hors d’état de nuire un fou qui leur échappe de façon injuste et désespérante, jusqu’à l’obsession.



Pour ceux que l’histoire aura passionné, 10/18 propose à la fin du livre un lien vers des podcasts et du contenu numérique, notamment une vidéo impressionnante du tueur après son arrestation.

Parution le 3 mars 2023

10/18 True Crime Society