L’affaire Alice Crimmins, Anaïs Renevier, 10/18 True Crime Society

Toujours associées au magazine Society, les éditions 10/18 nous offrent des affaires criminelles traitées avec virtuosité. Un plaisir coupable sous haute tension !

Comme une bonne émission de radio, on se prend au jeu de l’enquête : une mère de famille dans les années 60 est accusée de la disparition de ses deux enfants. La police, machiste et prétentieuse, est sûre d’elle : la mère n’est pas une épouse parfaite donc, dans une Amérique puritaine, elle ne mérite que la prison.



Reporter indépendante, Anaïs Renevier nous plonge dans l’ambiance brumeuse d’une banlieue sans âme dans une Amérique où seules les apparences comptent. Et il ne faut pas sortir des conventions : Alice Crimmins cache trop de secrets personnels pour être innocente.



Le système finit par écraser cette femme seule qui lutte avec ses armes et ne se comporte jamais comme une victime. On se croirait dans un vieux film de Sidney Lumet. On devine toute la violence sourde de cette American way of life qui ne pardonne aucun impair.



Le livre est un authentique polar : le fait divers devient un miroir affreux d’une société de consommation et d’injustice. C’est désespérant mais au milieu il y a le portrait d’une femme indépendante qui refuse l’étiquette qu’on veut lui faire porter. Une histoire venue des années 60 mais tellement actuelle.



Trouvez-vous une chaise longue et du soleil et laissez-vous porter cette enquête haletante et pas si anecdotique que cela !

Paru le 02 mars 2023

10/18 True Crime Society

199 pages / 7,50€