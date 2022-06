Ladies Football Club, Stefano Massini, 10/18

Le Ladies Football Club est la nouvelle itération de Stefano Massini, auteur des Frères Lehman, essai multi-récompensé et dont l’adaptation sur Broadway a été un très grand succès salué par la critique.



Massini reprend le système narratif particulier de son précédent ouvrage … des phrases courtes qui ne couvrent pas l’entière largeur de la page.



Le Ladies Football Club est un livre très court, idéal pour un long week-end.



L’auteur nous plonge dans l’Angleterre de la Première Guerre Mondiale, dans une usine d’armement où l’intégralité des postes, hormis la direction, est confiée à des femmes.



Lors d’une pause déjeuner, onze ouvrières s’évadent de leur quotidien en initiant une partie de football.



Cette partie en entrainera d’autres devant un public de plus en plus nombreux avec des enjeux de plus en plus grands.



Onze ouvrières, onze personnages ayant chacune des caractéristiques propres.



Onze personnages c’est beaucoup.



Le livre étant très court, le lecteur n’a pas vraiment le temps de s’y attacher et de retenir les caractéristiques de chaque joueuse.



Il en résulte un sentiment de flou et on ne retient que les actions principales sans retenir l’histoire profonde des joueuses.



En conclusion, il se passe peu de chose dans ce livre : trois ou quatre matchs.



Par sa concision, ce livre laisse un sentiment d’inachevé puisque l’action de ces femmes qui parait révolutionnaire a priori, retombe finalement comme un soufflet.



Paru en poche le 02 juin 2022

chez 10/18,

trad. Nathalie Bauer (italien)

168 pages / 7,10 €