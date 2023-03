La syndicaliste, Jean-Paul Salomé, Le Pacte

Seule contre tous, le refrain est connu. Mais avec Isabelle Huppert, les habitudes ont du bon!

Jean Paul Salomé est un réalisateur français qui a un grand mérite : l’ambition! Qu’il est loin le temps des Braqueuses et de Restons Groupés, petites comédies sans prétention. Depuis ses débuts, l’ancien acteur a développé une filmographie maladroite mais humaine. Désormais, il sait se lancer dans un projet avec un élan particulier.



Après la Daronne, Jean-Paul Salomé semble avoir trouvé une muse en la personne d’Isabelle Huppert. Son cinéma s’incarne plus qu’avant et laisse à l’actrice des rôles lumineux. Elle n’a pas peur des rôles complexes et cela s’accorde parfaitement avec le côté populaire du cinéaste.



Inutile de dire qu’elle est éclatante dans La Syndicaliste. Son personnage, Maureen Kearney est un miroir de l’héroïne de Elle de Paul Verhoeven. Au delà de toute dramatisation et de la reconstitution, on devine une femme qui remet en cause un monde d’hommes et d’apparence.



Inspiré de faits réels, le film montre la sourde toxicité de la masculinité. Au delà du scandale et du pouvoir, le film parvient à décrire la solitude d’une lanceuse d’alerte et le combat d’une femme différente mais courageuse. On reprochera à Maureen Kearney de ne pas réagir comme une victime et ce sera son crime !



Édifiant le film reste un thriller passionnant et vraiment bien mené par la mise en scène de Jean-Paul Salomé. Portrait de femme et film policier ou politique, La Syndicaliste réveille nos instincts combatifs, nos révoltes éteintes et nos plaisirs cinéphiliques.

Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Ivan Attal et Marina Fois

1h59 Le Pacte