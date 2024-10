La quête, la Dame du lac perdu, Mannaert et Maupomé, Le Lombard

Le scénario est bien inventé : un jeune garçon se retrouve dans une quête datant d’il y a 1 000 ans. La BD mélange passé et présent (par exemple à un moment, un chevalier apparait alors qu’on est à notre époque).



C’est une histoire avec plein de suspense, mais le tome 1 ne sert pas à grand-chose sans les autres tomes. La quête commence à peine et c’est déjà la fin !



Je la conseillerais aux passionnés de chevaliers, car elle ne parle que de ça. Mais pour moi, dans l’ensemble, cette BD n’est pas incroyable. Et les dessins ne sont pas très jolis !

Norma (10 ans)

paru le 02 février 2024

Éditions le Lombard

120 pages | 14,50€