La montagne, Thomas Salvador, Le Pacte

Une bonne bouffée d’air frais avec ce film contemplatif qui nous emmène dans des contrées insoupçonnables !

Pierre, la quarantaine, débarque à Chamonix pour présenter un projet. Avec son équipe, il déroule son sujet sur la mécanique mais son regard est attiré par la montagne. Il prend son week-end pour rester et profiter des joies des sports d’hiver.



Puis il feint la maladie pour rester quelques jours de plus. Avec sa tente, il s’installe dans les cimes du Mont Blanc. Et il reste. Il contemple le paysage magnifique. Il regarde les nuages s’accrocher à la pierre. Celle-ci tombe car la glace fond et révèle ainsi un étrange secret.



On ne vous en dira pas plus car le film réserve de belles surprises. Thomas Salvador, cinéaste atypique, ferait presque penser à Miyazaki, le célèbre animateur japonais, qui lui aussi aime introduire le merveilleux dans la nature.



Dans un premier temps, il réussit à nous envoûter avec des visions de la montagne. Il cherche l’abstraction et comprend le plaisir de la montagne dans ce qu’elle révèle chez nous. C’est très beau.



Le silence s’impose peu à peu, légèrement dérangé par une histoire romantique entre l’ingénieur parisien et une cheffe qui travaille dans un restaurant d’altitude. Là encore, apparaît une bienveillance qui n’existe plus dans nos vies contemporaines.



Le héros se réfugie dans la montagne mais surtout retrouve des émotions. Simples et belles. Le cinéaste, qui joue aussi le héros, réussit aussi à les partager avec le spectateur, fasciné par la démarche de plus en plus radicale du personnage central.



Œuvre sur la reconstruction et l’obsession, La Montagne va aller bien au-delà de la roche et des atermoiements de son héros. Les images vont filer par un chemin de traverse vers un ailleurs assez incroyable et totalement maîtrisé qui nous écarte de tout cynisme et nous révèle une poésie inédite.



Voilà le film parfait pour déconfiner avec bonheur !

Février 2023

Avec Thomas Salvador, Louise Bourgouin, Martine Chevallier et Andranic Manet

Le Pacte – 1h52