La leçon du mal, Yûsuke Kishi, 10/18

Un livre pour les amateurs de violence gratuite à la Tarantino. Un véritable scénario de série Z.

Seiji Hasumi est le séduisant professeur principal de la 1ère 4 du lycée Shinkö Gakuin, qui s’occupe personnellement de chaque membre de sa classe. Entre les élèves et le corps enseignants, on doit être pas loin de la trentaine ou quarantaine de protagonistes, dont certains ont des noms très proches (Sonoda avec des o comme prof de sport et Sanada avec des a comme prof de math…). Accrochez-vous pour vous y retrouver dans la foultitude de personnages. Personnellement, j’ai dû prendre des notes.



Assez rapidement, on comprend que ce professeur idéal n’est pas si gentil que ça. Manipulateur et dépourvu d’affect, il ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Le livre va donc inévitablement sombrer dans la violence la plus crue, la plus gratuite et, pour moi, la plus ennuyeuse qui soit.



Pour ce cocktail vu et revu, comptez trois doses de violence (ça dézingue à toute berzingue, avec des meurtres par pendaison, immolation, défenestration etc. etc.), deux doses de manipulation machiavélique (avec un personnage aussi séduisant qu’amoral), et une bonne dose de cul (y comprises l’incontournable infirmière cougar et nymphomane et les scènes de domination soft à tendance pédophilique…).



Pour couronner le tout, je trouve d’assez mauvais goût le fait de publier en France, après le Bataclan, un huis-clos où des jeunes se font méthodiquement tuer au fusil.



Si ce roman est un page-turner, c’est surtout parce qu’on a envie de mettre fin le plus vite possible au supplice que représente sa lecture !





Parution en poche le 17 août 2023

chez 10/18

624 pages / 10,10€

Traduction (japonais) Diane Durocher