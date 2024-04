La France sous leurs yeux, BNF

« À bout de souffle » – – © Jean-Michel André / Grande commande photojournalisme

Une exposition belle et passionnante qui présente les français dans tous leurs états !

L’État a débloqué quelques millions d’euros pour tenter de sauver la profession de photojournaliste, mise à mal par la crise de la presse papier, l’omniprésence des appareils photo dans toutes les poches ou encore la crise COVID,



Pilotée par la Bibliothèque, la Grande commande pour le photojournalisme – intitulée Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire – a permis aux photographes lauréats de bénéficier d’un financement de 22 000 € chacun pour mener à bien leur reportage. Les 20 000 tirages inédits produits ont ensuite intégré les collections de la BNF.



Organisée en quatre chapitres (Libertés Égalités Fraternités et Potentialités), l’exposition offre à nos regards La France dans toute sa diversité : des français de tous (trans)genres, de toutes les couleurs, de toutes les latitudes et dans toutes les positions (sociales ou acrobatiques).



Il y a autant de styles et de sujets qu’il y a de photographes, c’est dire combien l’exposition est dense (sans être indigeste ni intimidante). Elle est vraiment passionnante et il serait dommage de passer à côté de cette exposition (qui partira ensuite en tournée en régions, par fragments). Pour ma part, j’ai même envie d’y retourner. Et comme le tarif est plus que raisonnable (10€ maximum), je ne m’en priverai pas !

Jusqu’au 24 juin 2024

Bibliothèque Nationale de France – François Mitterrand

10€ TP