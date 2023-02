Knock at the cabin, M. Night Shyamalan, Universal

Mon dieu qu'il est loin le temps des 6ème Sens, Incassable et autres Signes !

Mon dieu qu’il est loin le temps des 6ème Sens, Incassable et autres Signes !



Depuis, M. Night Shyamalan a fait de jolis nanars et des séries pas toujours convaincantes. Pourtant il reste un cinéaste intéressant à suivre car d’une cohérence exemplaire.



Son cinéma tourne irrémédiablement autour de quelques thèmes comme la croyance, la famille et la fo(l)i(e)! Ce sont ses obsessions qui font son art : sa mise en scène si spéciale reste une idée de cinéma. Il peut louper des films dans les grandes largeurs mais son élégance résiste à tout !



C est déjà ça. Malgré des hauts et des bas, la réalisation de Shyamalan vaut le coup d’aller au cinéma.



Et cela se justifie avec Knock at the Cabin, adaptation d’un livre et huis clos qui ne dit pas son nom. En gros, un couple homoparental et leur fille profitent d’une confortable cabane isolée. Soudain le trio se retrouve devant quatre personnes qui se présentent comme les cavaliers de l’apocalypse. Ils doivent convaincre la famille de sacrifier un membre pour empêcher la fin du Monde.



Bienvenue chez les fous se dit-on mais le monde qui nous entoure est peut-être encore plus azimutė ? Et si les zozos annonçaient la réalité ? Brrr que de sueurs froides pour nos pauvres touristes!



L’intrigue déconcerte mais heureusement l’auteur de Old réussit encore à éplucher ses personnages avec un suspense bien maîtrisé autour des objectifs de chacun. Sa meilleure idée reste cependant de confier le rôle du chef des allumés à Dave Bautista, ancien catcheur et excellent dans la peau d’un monstre gentil. Masse de muscles, il mène l’ambiguïté de son personnage très loin. A voir, il pourrait être un sujet de cinéma à part entière.



Après, tout cela est franchement tiré par les cheveux et défend une drôle de morale mais c’est toujours aussi joliment fait. Sans être un grand film, Knock at the Cabin est bel et bien un honnête divertissement.



Sortie le 1er février 2023

Avec Jonathan Groff, Ben Aldrige, Dave Bautista et Rupert Grint

1h45 – Universal