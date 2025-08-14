Karate Kid: Legends, Jonathan Entwistle

​

Nous entrons dans la salle,c’est une grande pièce à gradins. On remarque que beaucoup de personnes sont venues a l’avant première de Karaté Kid. Est-ce parce qu’elles attendaient la séance depuis trois semaines ? Ou parce qu’elles n’avaient rien à faire d’autre et qu’en cette période de canicule, le cinéma climatisé était une bonne option ?!



La séance commence et, après quelques pubs, on voit écrit en grand sur l’écran « faites attention à la marche en descendant de votre fauteuil ». Petite barre de rire, mais il faut se concentrer, le film commence…



A l’image, une académie de karaté où s’entrainent des enfants, des ados, bref des personnes de tous les âges. En arrière plan, un garçon (Li Fong, le personnage principal) en train de s’entrainer de son coté et puis qui part se cacher car sa mère arrive. On en déduit que sa relation avec sa mère est légèrement compliquée.

La mère annonce à l’entraineur (qui se révèle être son frère) qu’elle part à New-York et qu’il faudra l’expliquer à son fils quand il daignera sortir de sa cachette. Li, qui a tout entendu, court vers sa mère en lui disant qu’il n’est pas d’accord pour partir. Elle le réprimande et lui dit qu’il n’a pas le choix et qu’une fois là-bas il devra arrêter le karaté car elle a « déjà perdu un fils et ne veut pas en perdre un deuxième ».



Mais cela va-t-il arrêter Li Fong ????



On se doute que non, mais pour en savoir plus il vous faudra aller voir le film !



Franchement, le film est très bien. On y voit des combats et des techniques très impressionnantes. Même l’histoire – à ma grande surprise ! – est belle aussi. Donc, c’est super et je vous conseille vraiment d’aller le voir ne serait-ce que pour être ébloui.e par les coups et les techniques de karaté.

Norma 11ans

Au cinéma le 13 août 2025

De Jonathan Entwistle

Avec Ben Wang, Jackie Chan, Ralph Macchio

Durée 1h 34min