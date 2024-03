Journal d’un vide, Emi Yagi, 10/18

Comment échapper au travail lorsqu’on s’y ennuie terriblement et qu’on a l’impression d’y gâcher les premières années de sa vie d’adulte ? Mme Shibata, trentenaire japonaise, trouve une solution en simulant une grossesse.



A travers cette chronique d’une grossesse imaginaire, ce Journal d’un vide, l’autrice Emi Yagi décrit de façon implacable l’ennui au travail.

« Tous les employés restaient de longues heures au bureau. Chaque réunion était le prétexte à rassembler l’ensemble du personnel dans une salle pour y écouter les supérieurs répéter inlassablement les mêmes discours, idées et griefs, plusieurs fois par jour ; la moindre dépense devait être justifiée en détail auprès du chef de section, puis reformulée à l’intention du directeur de département, avant d’être finalement présentée sous la forme d’une épaisse liasse qu’il fallait distribuer, Dieu sait pourquoi, à chaque membre de l’équipe. Nous n’avions ni le temps ni l’énergie de réfléchir au sens de nos actions, encore moins de poser des questions. » (page 58)



Emi Yagi adopte un ton clinique, détaché et assez plat (lorsqu’il n’est pas indigeste !). Cette voix monocorde sert un propos consistant à démontrer la monotonie et l’ineptie du travail de bureau, surtout lorsqu’en tant que femme, on se voit confier l’intégralité des tâches ingrates ou peu valorisées (préparer le café, vider les corbeilles…).



Cette dénonciation du machisme au travail (qui n’est certes pas l’apanage des japonais…) est agrémentée de considérations assez convenues sur la vie, le couple, l’amitié.

« Je me sens seule. (…) Peut-être est-ce bizarre, car c’est notre lot à tous depuis notre naissance, mais je n’y suis toujours pas habituée. Je n’arrive pas à me faire à l’idée que, dans la vie, c’est chacun pour soi. » (page 191)



Il m’a semblé que l’intérêt de ce livre (vite lu) ne dépassait pas vraiment l’idée de départ. Journal d’un bide, en ce qui me concerne.

Paru en poche le 1er février 2024

chez 10/18 Littérature étrangère

traduit par Mathilde Tamae-Bouhon (japonais)

216 pages | 8,60€