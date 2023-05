Jeanne du Barry, Maïwenn, Le Pacte

Maïwenn, enfant terrible du cinéma français, se dresse un autoportrait qui amuse et agace en même temps. Plaisante reconstitution, Jeanne du Barry serait-il un gros ego trip ?

La réponse est simple : oui. Il y a du Maïwenn partout. La comédienne est de tous les plans. Son énergie est tenace et résiste au ripolinage historique. Pourtant les instincts de la cinéaste sont nettement plus atténués. C’est aussi ce que l’on aimait chez elle.



Ici, tout est compensé par des chouettes ornements. Versailles est un lieu magnifique que la réalisatrice exploite sans retenue. L’image est délicieuse et pleine de détails. On apprécie aussi la douce musique et des cadres au soin royal. On est à mille lieues de Polisse, son coup de maître.



Grosse personnalité, la réalisatrice se filme donc ici sous toutes les coutures. Celles d’une roturière qui va gravir doucement mais sûrement l’échelle sociale pour débouler dans le lit du roi Louis XV. Un type finalement mutique qui s’ennuie dans sa fonction et pleure les drames personnels de sa vie.



Elle le divertit et lui tente d’aimer. C’est une jolie comédie qui se prépare entre Jeanne Du Barry et le Roi de France. Maïwenn a de l’aplomb pour faire face à Johnny Depp, lui aussi figure brisée du cinéma. C’est le problème du film. Il n’existe plus par lui-même mais par ce qu’il se passe en dehors de l’écran. Les deux acteurs sont sulfureux et il est impossible de ne pas faire le lien avec la « vraie » vie. Depp semble amorphe et en même temps cela va très bien au personnage. Maïwenn De Barry rend fous la cour et le système. C’est pareil.



Mais que reste t-il du film en lui-même ? Un beau livre d’images ? Un drame romanesque ? Une guerre de chiffons ? C’est très difficile de savoir. Il y a de beaux moments et des ratages évidents.



Plus troublant : l’œuvre n’est pas du tout féministe. Il faut voir le portrait de femmes qui se succèdent à l’écran : ce n’est pas glorieux. Désolé mesdames ! On devine alors l’envie plus individualiste de la comédienne réalisatrice.



Alors oui, il y a de l’énergie qui fait plaisir à voir dans ce genre de spectacle poudré mais le parasitage de la fiction par la réalité finit par nous arracher à l’émotion qu’aurait pu être le film. C’est dommage.

Sortie le 17 mai 2023

Avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe et Pierre Richard

Le Pacte – 1h56