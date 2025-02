JeanLuc Bertrand, Stand up Magic, Le Contrescarpe

En ce mercredi soir de vacances scolaires, la salle du Contrescarpe est comble. Avec l’aide d’un comparse, JeanLuc Bertrand réinvente la sempiternelle annonce nous enjoignant à couper nos portables, ce qui a pour effet de mettre immédiatement une bonne ambiance. C’est très fort.



Mais pas aussi fort que la suite du spectacle. Pendant une grosse heure, JeanLuc Bertrand hypnotise quelques membres du public et bluffe les autres.



C’est toujours étonnant de voir des personnes sur qui l’hypnose fonctionne à ce point. Ils font tout ce qu’il veut, mais surtout ce qu’ils veulent bien faire. Ce soir là, il dit à Amandine qu’elle s’endormira dès qu’elle dira son prénom. Il la réveille et lui demande son nom. Là, elle répond: « Je sais ce que tu m’as fait. Je m’appelle Amandine. Zzzz, Zzzz, Zzzz ! »



Il y a aussi du mentalisme et de la magie (notamment une boulette de papier qui recèle des surprises merveilleuses).



JeanLuc Bertrand ne révolutionne pas le genre. Techniquement, certains de ses numéros m’ont fait penser à ce que j’ai pu voir ailleurs (chez Messmer ou chez Viktor Vincent, par exemple), mais c’est humainement que cela se passe. J’ai aimé sa désinvolture (feinte bien sûr, car le monsieur est un grand professionnel). Surtout, j’ai été séduit par sa chaleur et son par son ton familier voire amical. Il tutoie tout le monde, nous chambre gentiment et, à la fin du spectacle, sort sur le trottoir pour discuter et recueillir nos impressions.



Un spectacle très sympa qu’on peut voir en famille !





Jusqu’au 12 mars 2025

Le Contrescarpe, Paris Vème

01h15 | de 11€ à 21€