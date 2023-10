J’aurais voulu être Jeff Bezos | Arthur Viadieu | Théâtre de Belleville 

Qu’il est gentil Monsieur Bezos. Qu’il est innovant Monsieur Bezos. Toujours prêt à nous servir et à satisfaire nos besoins, même ceux qui n’existent pas encore ! De l’intelligence artificielle à la robotique en passant par « le divertissement à l’infini », Jeff Bezos et Amazon sont sur tous les

Qu’il est gentil Monsieur Bezos. Qu’il est innovant Monsieur Bezos. Toujours prêt à nous servir et à satisfaire nos besoins, même ceux qui n’existent pas encore ! De l’intelligence artificielle à la robotique en passant par « le divertissement à l’infini », Jeff Bezos et Amazon sont sur tous les fronts.

Le spectacle J’aurais voulu être Jeff Bezos met en scène l’univers Amazon. Sur la base de faits documentés, on en apprend plus sur Jeff et sa vision du monde. Il y a tout d’abord l’homme qui prône l’audace, la créativité et l’innovation. Puis il y a sa mission. Une mission mystérieuse qui englobe la robotique, les outils de Machine Learning, l’intelligence artificielle et la conquête de l’espace. Transformer, optimiser et innover. Cet homme se positionne au dessus de la mêlée tel un guide, un prophète dans notre univers consumériste.



Tremblez consuméristes de tous horizons ! L’heure de la critique et de la rédemption a sonné. Mais contre toutes attentes, nous sommes invités à rire en débarquant sur une drôle de planète farfelue. Joyeux patchwork, les comédiens jonglent avec multiples genres : alexandrins, témoignages, pièce basculant dans le vaudeville. Avec humour et énergie, les comédiens nous surprennent.



Pièce à multiples facettes, innovante et surprenante. Un peu à l’image de Jeff Bezos.

Jusqu’au 31 octobre 2023

Théâtre de Belleville

Durée : 1h30 | de 13,50€ à 30,50€

De et mise en scène Arthur Viadieu. Avec Roma Blanchard, Chloé Chycki, Bob Levasseur, Mathias Minne, Claire Olier