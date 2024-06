J’ai des doutes, François Morel, La Scala Paris

"Vous voudriez que je fasse comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Et bien non moi quand je n'ai rien à dire je veux qu'on le sache."

« Vous voudriez que je fasse comme ceux qui n’ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Et bien non moi quand je n’ai rien à dire je veux qu’on le sache. » Oh qu’ils sont nombreux ceux du 2eme groupe…

Je ne trouve pas toujours les mots et ne manie pas la langue française comme Devos (et Morel), mais voici mes notes sur le spectacle « J’ai des doutes » de et avec François Morel à La Scala (de Paris… au cas où on en douterait).

Je me suis surprise à (re)découvrir les textes de Raymond Devos, mais aussi le comédien François Morel.

Pour moi en bonne « Millenial » de 1990, Devos était un Monsieur un peu costaud qui faisait des blagues que je ne comprenais pas toujours et Morel était un des fameux Deschiens. Les deux faisaient beaucoup rire mon père Boomer et mon frère Gen X et, aujourd’hui, je comprends mieux pourquoi.

Je n’oublie pas Antoine Sahler, l’attachant acolyte de Morel sur scène, musicien mais pas que (loin de là).

Le duo affiche une belle alchimie, mais il faut aussi souligner le sacré travail de scénographie qui accompagne le spectacle. La subtilité des textes de Devos, les silences, le côté clownesque des comédiens et les interludes musicales tombent justes.

Morel s’approprie Devos et y met sa patte. On rit discrètement mais, étonnement, ça change puisque l’on troque l’actuel combo punchlines/stand-up 5 x 10 minutes contre les fines tirades de Devos : un classique intemporel finalement. Parfois ça va vite, parfois c’est long, mais on ne s’ennuie pas et on se laisse porter par le tout.

Un hommage, de l’absurde, de la musique, de la poésie : tous les ingrédients pour passer un beau moment et des mots qui, surtout lorsque nous entendons la voix de Devos, nous vont droit au cœur.

Pour moi, tout en tombant dans le jeu de mots facile, « pas de doute » : ce spectacle est un petit bonbon de rire et de poésie avec un effet Madeleine de Proust.

Jusqu’au 23 juin 2024

La Scala Paris

Durée 1h30

de 15€ à 52 €

Quelques highlights :

Le clou du spectacle

La truite/Télérama et les caniches du lac des cygnes

La poésie de la marionnette

les extraits de Radioscopie

Rien

Chien

Bach

Tirade du bonsaï grain de riz

Voisins dessus dessous