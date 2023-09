IF Illustration festival (par Kiblind) – les SUBS – ENSBA Lyon

C’est à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA) que l’IF (Illustration Festival) sera accueilli les 7 et 8 octobre 2023. Il sera gratuit et libre d’accès.

Le festival désire créer une illustration vivante, tout en se voulant la continuité du magazine d’illustration Kiblind,. Une certaine dynamique sera ainsi présente dès le premier jour, où des créations en live auront lieu. Cet évènement live permettra au public de voir la naissance d’une illustration, les techniques utilisées par les artistes, leur démarche. Les illustrations produites seront exposées le second jour.

Il est également important de noter que l’IF est un festival international ! Plus de 80 artistes seront invité.e.s, dont plus d’une trentaine internationaux.

Cela promet donc une large illustration par de nombreux regards des thèmes abordés, qui relèvent pour la plupart de la vie courante (musique, sexualité, ville, le vivant). Toujours dans une optique dynamique, des talks seront organisés lors du festival, permettant au public d’interagir avec des artistes et des spécialistes. Seront également proposés des ateliers abordant tous la question de la place donnée à l’illustration dans la vie de chacun, avec notamment un atelier de tatouage ou encore « Pimp my body ».



Il n’est pas question ici de faire une liste exhaustive de l’ensemble de ce que proposera le festival. Mais comment ne pas mentionner la projection de nombreux courts-métrages animés (dont les séances seront elles-aussi gratuites), dont certains pour jeune public ? Le festival collabore en effet avec de nombreux festivals de court-métrages, tel que le festival du court métrage de Clermont-Ferrand, ou encore KABOOM festival ; promettant ainsi une sacrée programmation !



IF, comme un arbre dans la ville, semble donc promettre une opportunité de découverte et une bouffée d’air offerte à tous. Le festival sera en effet gratuit, et accessible pour tous, à tous les âges.

PROGRAMME DÉTAILLÉ ICI : illustration-festival.com

COMPTE INSTAGRAM : @if_illustrationfestival

SUBS – 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon