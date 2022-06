L’esprit du grand écrivain Victor Hugo répond aux questions posées par une journaliste de la radio que l’on ne voit à aucun moment. Yves-Pol Deniélou a su créer un merveilleux patchwork de textes à partir des poésies, des journaux intimes, des romans, des lettres de Hugo.



Un grand moment de théâtre.

Jusqu’au 26 juin 2022

« Hugo, l’Interview », de et avec Yves-Pol Deniélou, d’après des textes de Victor Hugo,

mise en scène et voix off Charlotte Herbeau.

Théâtre Le Lucernaire, Paris