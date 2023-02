Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent, Cie du Chameau, Funambule Montmartre

Un conte chinois tout en ombres et en papier, avec Sophie Piégelin et Béatrice Vincent.

Les spectacles pour enfants jouent souvent sur le côté vitaminé, comme s’il fallait pour intéresser les petits dynamiser l’action jusqu’à l’outrance. Ce n’est pas le cas du spectacle Haï Maï Li ! Ici, pas d’acteurs qui dansent chantent ou font des vannes ; tout est calme et paisible.



Un drap blanc en arc de cercle où sont projetées des ombres chinoises, une narratrice avec un carillon et un petit gong, il n’en faut pas plus pour transporter les enfants dans une lointaine province chinoise. C’est tout simple et assez poétique.

(c) Franck Harscouet

Une narratrice installée en front de scène nous raconte l’histoire de Haï Maï Li. Avec ses ciseaux d’argent et du papier, on raconte que cette jeune chinoise sait tout faire. La rumeur enfle jusqu’à parvenir aux oreilles de l’empereur, « cupide et cruel », qui lui ordonne de lui fabriquer des diamants.



Sur l’écran apparaissent des figures de papier dont certaines sont découpées en direct. Petit-à-petit apparaissent ainsi des formes que les enfants ont plaisir à reconnaître: « un escargot ! », « un papillon! », « un nuage ! », « un mouton ! ».



Ce spectacle, court et calme, conviendra aux tout-petits et pourrait même presque les endormir, si les représentations n’avaient pas lieu à 10h30 du matin !

Jusqu’au 19 mars 2023

les mercredis à 16h et les samedis et dimanches à 11h jusqu’au 19 février. A partir du 21 février, du mardi au vendredi à 10h30 et les samedis et dimanches à 11h.

Au Funambule Montmartre, Paris XVIIIème

Jeune public, de 3 à 6 ans (Durée 35 minutes)