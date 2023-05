Hanna Bervoets, Les choses que nous avons vues, 10/18

Le spleen contemporain poussé à l’extrême par une star de la littérature hollandaise. Heureusement que ce roman est court.

Kayleigh est embauchée pour être modérateur de contenus. Pour faire simple, la jeune femme découvre qu’elle classifie en réalité la tristesse du Monde, les actes désespérés et des monstruosités affolantes.





Le grand frisson qu’offre Hanna Bervoets réside dans ce sens de l’épure. Heureusement d’ailleurs. Sur un autre média, son livre serait un film d’horreur ou de terreur. Ou les deux!



L’idée est d’une simplicité redoutable: Kayleigh est embauchée pour être modérateur de contenus. Pour faire simple, la jeune femme découvre qu’elle classifie en réalité la tristesse du Monde, les actes désespérés et des monstruosités affolantes.



Face à cela, elle doit rester le plus neutre possible et juger si telle ou telle vidéo peut rester sur un réseau social ou disparaitre. Mais il y a des règles. Des centaines. Et certaines soulignent bien l’ignominie et le cynisme du système.



Vous l’aurez compris: Les Choses que Nous Avons Vues n’est pas une franche comédie. L’auteure condense toute la violence d’un tel métier et toute l’inhumanité qu’il est demandé désormais aux contemporains des réseaux plus si sociaux que ça.



Bervoets ne va pas aller vers la grande démonstration ou virer vers le thriller (on le pense à certains instants). Au contraire, elle observe son héroïne qui va se dépatouiller comme elle peut avec son quotidien professionnel.



Petit à petit, l’absurdité pénètre la vie de Kayleigh. En tombant amoureuse d’une de ses collègues, elle verra ses sentiments mis à mal par un boulot que l’on peut qualifier d’affreux et montrera comment l’amitié de certains va se transformer en animosité bien compréhensible face à l’horreur numérique.



Le discours sur le monde moderne n’est pas nouveau mais Hanna Bervoets frappe fort avec une rapidité salvatrice. Elle ne traîne pas. Elle va à l’essentiel. Pas le temps de s’apitoyer: dénoncer semble une obligation. Percutant !

Paru le 16 mars 2023

chez 10/18 collection Littérature étrangère

133 pages / 6,90€

Noëlle Michel (traduction)