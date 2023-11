GRAND REPORTERRE #8, Lucie Berelowitsch – Rokhaya Diallo, Théâtre du Point du Jour

Dans le cadre de la série de pièces intitulée « Grand reporTERRE », le Théâtre Point du jour laisse carte blanche à un.e metteur.se en scène invité.e.

C’est Lucie Berelowitsch qui s’est retrouvée à la conception du huitième Grand reporTERRE. La pièce s’est déroulée en collaboration avec la journaliste Rokhaya Diallo ainsi qu’avec la chanteuse Cindy Pooch.

La pièce qu’elles ont toutes trois présentée n’est pas tout à fait dans le respect des codes classiques du théâtre. Divisé en cinq parties, le spectacle se démarque par un fort engagement et une volonté de dénoncer le lien entre politique coloniale et violences policières. Ce juste parallèle est établi lors de la présentation au public des ex-politiques coloniales françaises, ainsi que des récurrences des violences policières. Sont aussi abordées les questions de responsabilité de la France quant à son passé ouvertement raciste et colonial, qu’elle ne semble malheureusement condamner qu’à travers des discours et non des mesures.



Au plateau sont mêlés chant, jeu théâtral, déclaration au public, projection. Cette multitude de supports amène à un fort dynamisme qui n’est pas sans rappeler celui de la télévision, où sont souvent utilisés divers supports afin d’étayer un argument.



Dans cette œuvre, les sujets abordés sont on ne peut plus -malgré leur violence- ancrés dans le réel. On peut alors se questionner sur le choix de recréer au plateau un podcast. En effet, ce recours au fictif (puisque ce podcast n’existe en fait pas), semble mettre à distance l’implication émotive envers les sujets abordés. La pièce reste malgré cela très juste en ce qu’elle dénonce.



Grand reporTERRE #8 n’est pas agréable au sens premier du terme, de par les sujets abordés. Il ne serait, en effet, aucunement possible de faire de l’agréable en parlant de sujets aussi graves. En ce sens, nous pouvons estimer qu’il s’agit d’une pièce nécessaire, en ce qu’elle dénonce clairement des sujets qui doivent êtres dénoncés et en ce qu’elle ouvre des questionnements sur l’identité, la reconnaissance d’une identité, le rôle de l’art dans les mouvements sociaux.



Les 07 & 08 novembre 2023

Théâtre du Point du Jour, Lyon

Durée 1h30