Georges le Dragon, Compagnie Les Nomadesques, Ranelagh

L’irrésistible livre de Geoffroy de Pennart par la Compagnie Les Nomadesques sur la scène du charmant Théâtre du Ranelagh, un savoureux moment à partager en famille.

Prenez une gentille princesse, maîtresse d’école. Mettez à ses côtés un vieux dragon ami de toujours. Et faites entrer au milieu de ce duo, un chevalier un peu gauche mais bien décidé à conquérir le cœur de sa dulcinée en robe meringue rose. Forcément, on a beau être dragon, on n’évite pas la jalousie. Rien que d’imaginer sa princesse Marie roucouler avec le chevalier, ça le rend grognon, le dragon.



Alors voilà. L’ami de toujours de la princesse va inventer un stratagème pour envoyer le preux chevalier à l’autre bout du royaume de Boum Boum Tralala. Au galop entre nos rangs de sièges, il part récolter des plantes médicinales pour concocter de l’arnica. D’aventure en aventure, gare aux attaques de bestioles sur le chemin!



Entre jeux de mots et autres calembours, dans un rythme cadencé de musiques de Joe Dassin, on rit et on s’amuse. La compagnie réussit toujours à incarner des personnages décalés auxquels s’identifier. L’univers de Geoffroy de Pennart, auteur jeunesse chouchou des petits et de leurs parents lecteurs, leur va à merveille.



Les quatre comédiens tirent le trait de notre humanité dans des costumes géniaux. Ils crieraient juste un peu moins, qu’on serait davantage charmés. Mais les enfants survoltés se mettent au diapason de leurs enviables énergie et créativité. A voir!

Jusqu’au 04 mars 2023

Le samedi à 16h30

Compagnie Les Nomadesques

Théâtre Le Ranelagh, Paris XVI



Adaptation : Karine Tabet

Mise en scène : Vincent Caire

Avec en alternance : Vincent Caire, Damien Coden, Gaël Colin, Alexandre Tourneur, Cyprien Pertzing, Karine Tabet, Claire Couture

Lumière Valentin Tosani; Décor Nicolas Cassonet; Costumes et Marionnettes Les Dés Cousus

En partenariat avec l’École des Loisirs