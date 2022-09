Génération Mitterrand, Cohen-Paperman, Diard-Detoeuf, Théâtre de Belleville

Après "La Vie et la mort de J. Chirac, roi des Français", voici un nouvel épisode de la série théâtrale “Huit rois (nos présidents)”. L’objectif de cette série est de peindre le portrait théâtral des huit présidents de la Cinquième République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron.

Dans ce second épisode de la série, nous suivons la vie de Michel, ouvrier à Belfort, Marie-France, journaliste à Paris, Luc, enseignant à Vénissieux.Ils sont nés en 1950. Le 10 mai 1981, ils ont 30 ans et rêvent de François Mitterrand à l’Élysée. En 2022, ils ont voté respectivement pour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Entre désillusions et déceptions, qu’est-ce qui a pu se passer pour que le peuple de gauche se divise autant ?



Léonard Bourgeois-Tacquet, Mathieu Metral, Hélène Rencurel (en alternance avec Lisa Spurio) interprètent en alternance les électeurs, le Président et son entourage pendant les différentes étapes de sa vie. Chacun des personnages se retrouve tour à tour à incarner « son » Mitterrand.



Entre enthousiasme et manipulations, on se délecte tout particulièrement des caricatures qu’ils deviennent au fil des âges. Finalement, n’est-ce pas les parties d’échecs mis en place et joués par Mitterrand qui ont conduit à la création des alternatives comme Le Pen, Macron ou Mélenchon pour des lectorats aux prises avec les enjeux actuels.



Génération Mitterrand se révèle être une critique juste. Cependant, la personnalité de Mitterrand reste finalement mystérieuse puisqu’on le découvre à travers les yeux des autres. Bien résumée par Marie-France, la journaliste, quand on lui demande son avis sur le premier Président de gauche de la Cinquième République : « Mitterrand, c’est comme la Bible. Il y a beaucoup de choses et tout est intéressant… Mais chacun l’interprète à sa façon. »



Nous avons déjà hâte de découvrir le prochain épisode consacré à Giscard d’Estaing.

Génération Mitterrand

Théâtre de Belleville

Jusqu’au 30 septembre 2022

À partir de 14 ans

Durée: 1h15

Texte: Léo Cohen-Paperman et Émilien Diard-Detoeuf

Mise en scène: Léo Cohen-Paperman

Jeu: Léonard Bourgeois-Tacquet, Mathieu Metral, Hélène Rencurel