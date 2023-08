Faites vous un film dans votre tête !

Vous avez trop chaud ? Filez au cinéma les amis ! Ça détend. La climatisation fera son effet, et rien de mieux qu’une petite fiction pour mettre les coups de soleil de côté. Et en plus, on peut sortir de là avec des petits airs dans la tête. Voici donc trois disques qui vont vous offrir des thèmes particulièrement entêtants.

On commence d’ailleurs avec le disque le plus important de l’année : le dernier Indiana Jones composé par John Williams. A 92 ans, le compositeur a décidé de signer une toute dernière bande originale.



Et cela se ressent dans cette œuvre qui ne dépassera jamais l’explosion lyrique des trois premiers épisodes : elle est presque mélancolique. On n’oubliera pas de sitôt les toutes dernières notes de l’album d’une douceur presque amère.



Mais le maître fait de son mieux pour rythmer les nouvelles aventures d’Indiana Jones. Ce n’est jamais emphatique mais le complice de Steven Spielberg recycle habilement toute la mythologie mélodique de la fameuse saga.



Une fois de plus, il y a dans son écriture une sorte de romanesque qui nous emporte dans une folle imagination. C’est ce qu’on aime le plus chez Williams : ce pouvoir d’évocation. Vintage, nostalgique, cette dernière composition rend presque triste parce que c’est la toute dernière de John Williams, personnage clef de la musique américaine et de la bande originale de film.





Plus joyeuse mais avec ce même goût du recyclage, on peut tirer un coup de chapeau au fade Brian Tyler qui a réussi symphoniser les thèmes de Super Mario Bros pour les besoins du film d’animation qui a cartonné au cinéma.



Brian Tyler, c’est le compositeur de série B par excellence. Il produit du son plutôt que de créer des univers musicaux. C’est un pisse copie d’Hollywood comme il y en a tant mais lui, a eu la chance de lier son nom à quelques succès au box office.



Mais il faut avouer que le quinquagénaire a fait de gros progrès en se confrontant à l’univers du fameux petit plombier de Nintendo. Il doit sûrement être fan quand on voit la débauche d’efforts et de thèmes qu’il reprend et malaxe avec une certaine dextérité.



C’est la première fois dans sa grande filmographie que l’on découvre ce sentiment: l’enthousiasme. C’est peut être un peu trop excité à certains passages, mais la musique de Super Mario Bros est une réussite en faisant référence à tout le passé de la franchise Mario et enveloppant le tout avec une orchestration impressionnante et qui ne se laisse pas aller à la facilité. C’est une espèce de montagne russe de mélodies: on ne va pas se plaindre à l’époque du sound design si cher à Hans Zimmer ou Christopher Nolan. Ici, il y a du cœur et un véritable orchestre en extase devant l’énergie de la composition. Une belle surprise.





Tout comme la dernière bande son du dernier Mission Impossible. Là encore, on retrouve un musicien face à un monument sonore et doit faire face à toute une mythologie bien réglée. Comme pour les précédents disques cités, on devine un cahier des charges imposant et le compositeur doit comme il peut s’adapter. Lorne Balfe n’a peut être pas les épaules pour imposer ses épaules à Tom Cruise et sa saga trompe la mort mais il faut avouer que pour son deuxième essai, sa bande originale a le grand mérite de surprendre.



L’Écossais réussit l’exploit de s’installer comme un vrai cascadeur sur une ligne de crête entre entre sound design et vraie musique immersive. Sur presque deux heures, Lorne Balfe met donc le thème de légende sous stéroïdes avec des idées modernes mais aussi un classicisme qui intervient de la plus belle des manières.



C’est la bande originale bien tendue et si vous faites des balades en montagnes ou des treks en tout genre vous pourrez vous prendre pour un aventurier, un plombier ou un espion… La vie rêvée des vacanciers peut passer par ce genre d’idée: de la BO pour s’évader en grand!