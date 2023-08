Exposition Ramsès & l’or des Pharaons, Grande Halle de la Villette

L'exposition Ramsès & l'or des Pharaons, depuis le 7 avril 2023 à la Grande Halle de la Villette, est prolongée jusqu'en septembre. Dépêchez-vous de ne pas y aller !

Grandes sont les salles donc, mais petite est la collection d'objets présentés.



Je vous le dis franchement, les pharaons, moi je ne comprends pas. Je n’aime pas ni l’art pictural kitsch ni les tombeaux mégalos des égyptiens. Et puis, des mecs qui adoraient les chats ? Franchement !



Mais bon, pression sociale et marketing agressif obligent, ma fille de neuf ans a entendu parler de cette exposition sur l’Égypte antique à Paris, et j’ai voulu lui faire plaisir. Nous voilà partis pour la Grande Halle de la Villette.



A l’intérieur, les salles sont vastes afin d’accueillir un maximum de gogos… euh, de visiteurs. Le tarif est de 26€ par adulte et de 22€ par enfant, à partir de 4 ans, il n’y a pas de petits profits. Et si vous souhaitez imprimer vos billets, il vous faudra ajouter 1,50€ pour les frais (quels frais ? on se le demande puisque c’est mon imprimante qui tourne !).



Pour faire diversion, les organisateurs ont recours à quelques vieux trucs. Tout d’abord, ils mêlent aux antiquités des éléments de décors en carton-pâte. C’est tellement moche qu’on se croirait dans la fille d’attente du manège Oziris du Parc Astérix.



Ils multiplient également les photos et les films (avec des animations bas de gamme à la clef).



Ensuite, ils cherchent à créer un suspens assez bidon sur le thème Est-ce que le cercueil de Ramsès II a été retrouvé ? A votre avis ? Réponse dans la dernière salle de l’exposition, aussi décevante que le reste.



Enfin, clou du spectacle et moyennant un supplément tarifaire de 20€ par personne, « L’exposition propose au visiteurs une expérience de réalité virtuelle immersive présentant les monuments sans doute les plus impressionnants de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari. Le fantôme de celle-ci accueillera le visiteur et l’entraînera à travers une aventure palpitante ».



L’exposition Ramsès & l’or des Pharaons aurait pu s’appeler « l’Exposition Ramsès & les c… en or de ses organisateurs » !

PS: l’avis de ma fille sur l’expo : « J’avais envie de voir l’expo parce qu’ils en avaient parlé dans Salut l’info et qu’ils disaient qu’il ne fallait pas rater la dernière salle de l’expo sinon on risquait de manquer quelque chose. J’ai cherché, en vain, et j’ai été déçue ! Je pensais que c’était mieux que ça.«

