EUPHORIA – KRISY- (6 et 7-2023)

Krisy, le talentueux rappeur/producteur belge sort en octobre 2023 son premier album studio très attendu, annoncé dès 2018. Travaillé, modifié plusieurs fois, l’opus contient des sons comme “ Hors de ma vue” sorti en 2019 et “Bounce” sorti en 2020.

EUPHORIA joue et vacille entre des prods très envoûtantes et mélancoliques avec du rap technique, des textes touchant, qui nous emmènent rapidement dans une histoire racontée par KRISY lui-même, dans un concept album de 22 titres. Les interludes entre les différents sons nous plongent dans un cocon réconfortant et touchant. L’histoire de Krisy nous raconte les vices des relations amoureuses, des fausses amitiés et de l’industrie musicale qui l’oblige à trahir ce qu’il est pour toucher plus d’auditeurs. Un incroyable mélange de soif de réussite et de solitude prenante, tout en mettant en avant une quête de bonheur constante. Nous rappelant qu’il faut être soi-même pour côtoyer le bonheur et le bien-être.



EUPHORIA est un album mélodieux, suave, profond et complet avec un rap soutenu par des featurings légendaires comme MARC LAVOINE , LOUS AND THE YAKUZA , ALPHA WANN qui embellissent parfaitement le projet et qui laissent un goût constant d’euphorie. Du tout bon. Le son en feat avec Marc Lavoine , Lucy & les chanteurs pour dames , plongent dans un sentiment étrange : dans une envie agréable, sensuelle, d’attirance et en même temps un sentiment de peur du rejet du sentiment amoureux et d’abandon, un doux mélange à double tranchant.



Le son Cœur Vide est carrément transperçant , d’une part par la prod à la fois incisive, grâce à la rythmique puissante tellement douce, et d’autre part grâce à la loop de la guitare. Le texte et le rap nous replongent dans les déceptions amoureuses qui blessent énormément au point d’en perdre le contrôle total.

« J’garde les cicatrices bébé en moi une fois que tu me laisses

Aujourd’hui je te regarde de haut en espérant que tu te blesses

Désolé, je voulais pas le dire, excuse ma maladresse

Je perds le contrôle et maintenant je tiens plus en laisse



J’garde les cicatrices bébé en moi une fois que tu me laisses

Aujourd’hui je te regarde de haut en espérant que tu te blesses

Désolé, je voulais pas le dire, excuse ma maladresse«

Un morceau sombre mêlant amertume et solitude qui nous rappelle qu’il est difficile de sortir de cette situation où nos seuls refuges sont parfois nos propres tombeaux. Ce concept album est sincèrement touchant et évocateur du monde dans lequel ont vit. Contemporain. Juste. Réussi.



Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir, EUPHORIA peut se lire également. Une BD dessinée par HOOBOOH est sortie en même temps pour accompagner l’album.