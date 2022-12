Ernest et Célestine, voyage en Charabie, StudioCanal

Offrez à vos enfants (de 3 à 9 ans) un magnifique séjour en Charabie en compagnie des irrésistibles Ernest & Célestine. Un voyage d'autant plus beau qu'il se fait sur grand écran et avec un public qui vibre à l'unisson !

Ernest, l’ours mal-léché vit avec son amie la petite souris Célestine, qui est pratiquement sa fille adoptive. Dans ce nouvel épisode de leurs aventures, ce duo tendre et bienveillant part dans le pays natal d’Ernest : la Charabie. Un pays dont tous les habitants aiment et pratiquent la musique. Sauf qu’après un voyage épique, ils découvrent que ce n’est pas la joie au pays !



Dans cette nation dont la devise est « C’est comme ça et pas autrement » et dont le symbole est le Marteau, des juges aussi bornés que sinistres dictent la loi. Et ils ont décrété que seule la note do était autorisée dans le pays. Consternation.

Face à cet autoritarisme manifeste, la résistance s’organise, menée par le musicien masqué Mifasol. Violoniste émérite, Ernest jouera bien sûr un rôle déterminant pour faire ressusciter la musique.



Servi par une jolie bande-son acoustique, ce film restitue toute l’élégante des célèbres albums de Gabrielle Vincent. C’est à la fois émouvant et comique. La douceur « aquarellée » du trait de dessin est respectée, c’est visuellement très réussi et ça nous change des horribles couleurs de certains dessins animés (« les Chiens Mousquetaires, par exemple). Et je parie que vous ne résisterez pas à la tendresse infinie qui lie Célestine et Ernest.



Un tout petit avertissement cependant : le précédent opus (Ernest et Célestine en hiver, sorti à l’hiver 2016) me paraissait mieux adapté aux tout-petits. L’histoire du nouveau film est un tout petit peu longue, et puis le rythme effréné des poursuites pourra parfois impressionner les plus jeunes, même s’il faut dire que l’ensemble est tout de même beaucoup moins speed que les films pour enfants habituels.



« Ça m’a fait peur parce que j’ai eu peur des policiers qui voulaient les mettre en prison. » (Ethel, 3 ans 1/2)



Au cinéma le 14 décembre 2022

De Julien Chheng & Jean-Christophe Roger

Par Guillaume Mautalent & Gabrielle Vincent

Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau

1h 19min