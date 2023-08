En eaux très troubles, Jason Statham, Warner Bros

L'empilement de stéréotypes échaudés et l'accumulation d'aberrations scénaristiques font d'En Eaux Troubles un nanar aussi intelligent qu'une crevette sans tête !

Jason Statham se bastonne avec des requins préhistoriques, une pieuvre géante et un moustachu mexicain… bienvenue dans un océan de conneries!



Mais honnêtement c’est de la bonne connerie. Celle que l’on digère parfaitement bien l’été lorsque l’on va au cinéma pour la climatisation ; ce film est un grand courant d’air pour neurones !



Comme souvent avec les œuvres de cette grosse barrique de Jason Statham, héritier maladroit mais sincère de Chuck Norris ou Sylvester Stallone. Le comédien est payé à la tatane dans la tronche et aux dialogues ruminés. Ça semble le combler de joie. Sa façon de non jouer est un spectacle assez jubilatoire en soi. Il faut avouer que votre serviteur a des plaisirs déviants au cinéma.



D’ailleurs cette suite totalement inutile pille allégrement le fond de commerce de la société de production The Asylum. Si vous ne connaissez pas, n’hésitez pas à regarder un de leurs films. Du gros nanar sans sou mal fichu mais qui aime mettre en scène des histoires aussi débiles que totalement farfelues. Leur plus grand succès: Sharknado et des requins qui se déplacent dans des tornades… bah oui!



Pour fêter ses 100 ans, la Warner a donc mis le paquet sur cette histoire de mégalodons qui se libèrent des abysses pour avaler du touriste abruti. Mais comme c’est un peu court comme programme, Jason Statham devient un éco-guerrier qui se bat contre des méchants avides de polluer les fonds marins et amasser des dollars jusqu’à la fin du Monde. L’empilement de stéréotypes échaudés et l’accumulation d’aberrations scénaristiques font d’En Eaux Très Troubles un nanar aussi intelligent qu’une crevette sans tête !



Il ne faut pas bouder son plaisir : on sait ce que l’on va voir. Le mérite des auteurs : avoir dépassé les bornes en termes de stupidité évidente, de raccourcis interdits depuis des lustres dans le 7e art, et de production bâclée à force de tequila et de rhums arrangés sur le tournage. On ne voit que cela pour justifier un tel spectacle !



Ce n’est pas En Eaux Troubles, mais En Roue Libre !



Avec Jason Statham, Wu Jing, Cliff Curtis et Page Kennedy…

et des requins aussi inexpressifs que les acteurs !

Warner Bros – 1h50