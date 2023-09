Élémentaire, Sébastien Bavard, Montansier Versailles

En quête de sens, le comédien Sébastien Bavard s’est lancé dans l’enseignement après les attentats de novembre 2015. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé face à une classe de CM1. De retour sur les planches, c’est cette expérience qu’il raconte dans Élémentaire.



Un tableau noir et quelques accessoires, il n’en faut pas plus pour nous faire retourner à l’école ! Seul en scène, Sébastien Bavard nous raconte sa vie de prof, cette succession de moments tour-à-tour magiques, émouvants et drôles. Il nous livre ses craintes, ses difficultés, et quelques astuces – pas toujours efficaces – pour obtenir ou maintenir l’attention des élèves. Il nous révèle les coulisses de la salle des maître(sse)s avec ses collègues qui l’exhortent à « serrer la vis » ; « ils vont te manger, Sébastien« .



Cela fera beaucoup rire les instituteurs.trices, encore plus s’ils sont retraités et un peu nostalgiques. Cela intéressera aussi les parents d’élèves et les enfants (ma fille, qui est en CM2 et a bien ri).

les 15 et 16 septembre 2023

Théâtre Montansier Versailles

Durée 1h00