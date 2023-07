Elémentaire, Peter Sohn, Disney Pixar

Ce n'est pas la douche froide mais Pixar assure le service minimum avec cette comédie romantique colorée mais édulcorée.

Loin de Vice Versa, Élémentaire aurait dû être fait du même tonneau mais hélas, les auteurs se sont usés sur le concept mais pas le scénario.

Car le message est tout simplement connu, reconnu et appuyé : il faut cultiver nos différences et non l’indifférence comme le dit si bien un inconnu !



Donc, Flam est une jeune femme brûlante d’énergie. Faite en feu, elle vit avec les siens dans un quartier éloigné de Element City. Là-bas cohabitent des êtres faits de nuages, de bois ou d’eau. Ceux qui sont en feu sont mis à l’écart. Jusqu’à ce que Flam rencontre Flack, un grand dadais aquatique aussi charmant que maladroit.



A deux, ils vont lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Loin de Vice Versa, Élémentaire aurait dû être fait du même tonneau mais hélas, les auteurs se sont usés sur le concept mais pas le scénario.



Une fois de plus, l’animation est impressionnante avec une ville dense et diverse. La musique de Thomas Newman donne des limites intelligentes à la cité. Mais l’histoire est paresseuse. Si l’on craque pour le couple mal assorti, le récit est paresseux avec des passages obligés d’une évidence ennuyeuse. C’est dommage car le sujet est plaisant et le côté ludique de Pixar continue de survivre malgré des productions de moins en moins audacieuses. Ce n’est pas Élémentaire, mais plutôt basique !

