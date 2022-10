Drum Brothers, les Frères Colle, Eric Bouvron, Bobino

De façon très habile, les Drum Brothers recyclent quelques techniques traditionnelles du cirque pour réaliser un spectacle comme vous n'en avez jamais vu. Étonnant !

De façon très habile, les Drum Brothers – alias les frères Colle – recyclent quelques techniques traditionnelles du cirque pour proposer un spectacle familial comme vous n’en avez jamais vu. Étonnant !



Grâce à numéro rendant hommage à la fois aux Daft Punk et à Matrix, les Drums Brothers se sont fait connaître du grand public lorsqu’ils ont accédé à la demi-finale du télé-crochet La France a un incroyable talent. Curieusement, ce n’est pas ce numéro, très (télé)visuel, qui passe le mieux sur scène, même s’il reste impressionnant par la maîtrise impeccable et la coordination parfaite qu’il suppose.

Comme dans la musique rock, la batterie sert de colonne vertébrale au spectacle ; ce qui n’interdit pas les solos des autres membres du groupe. Car les frères Colle cumulent les talents et leur entente artistique est parfaite ; leurs parents peuvent être fiers d’eux. Clément est un virtuose de la batterie, Cyril un flutiste reconnu doublé d’un jongleur talentueux et Stéphane, en véritable clown, un touche à tout de génie.



Ce qui m’a impressionné, c’est la façon dont ces showmen transcendent leurs disciplines respectives en les mettant en commun. Leur travail en commun me semble bien plus intéressant qu’une simple démonstration de percussion ou de cirque. Ils ont su réinventer leur travail pour jongler littéralement avec les sons.



C’est un joli spectacle familial qui ravit les (grands) parents comme les enfants, en France comme à l’étranger. Les plus jeunes sont conquis par le numéro de clown de Stéphane Colle et ne peuvent s’empêcher d’éclater de rire. Ma fille de bientôt neuf ans avait des étoiles plein les yeux et s’est bien amusée.



Les séquences s’enchaînent à un rythme endiablé qui vous donnera envie de frapper dans les mains et de vous lever pour vous trémousser; d’ailleurs, le public ne peut s’empêcher de se lever pour une belle standing ovation à la fin du spectacle.



du 1er au 29 octobre 2022

Théâtre musical, percussions et jonglerie

à partir de 6 ans – durée 1h10

Avec Clément Colle, Cyril Colle et Stéphane Colle.

Mise en scène Eric Bouvron

du jeudi au samedi à 19h – dimanche à 15h

A Bobino