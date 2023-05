Donjons et Dragons: l’honneur des voleurs – Jonathan Goldstein, John Francis Daley Paramount

Quand on a des enfants cela nous arrive de traîner les pieds pour aller au cinéma du coin. Pourtant, on peut en repartir avec le sourire !

Quand on a des enfants cela nous arrive de traîner les pieds pour aller au cinéma du coin. Pourtant, on peut en repartir avec le sourire !

C’est le cas donc de Donjons et Dragons : l’honneur des Dragons, grand nanar qui ne se prend pas au sérieux et qui fait franchement plaisir à voir.



On se marre. Voilà ce qu’il se passe dans ce film d’heroic fantasy qui regarde du côté de Princess Bride et qui a l’envie pure de divertir.



Les deux réalisateurs connaissent les codes du genre et le passif assez lourd de la franchise. Un jeu de plateau qui n’a jamais supporté les adaptations au ciné ou sur tout autre support.



Alors autant s’amuser des contraintes sans les ridiculiser ou s’en moquer. L’histoire est inutilement compliquée mais respecte le règlement.



Le second degré n’est pas du cynisme et tout mène à de l’action, certes idiote mais totalement assumée.



Les acteurs se régalent à jouer des clichés sur pattes et à les transcender pas un humour constant, qui fait de temps en temps dans la nuance. On pense même aux Monty Pythons: c’est dire la qualité du produit après des super héros de plus en plus décevants.

Ce n’est pas non plus un chef d’œuvre. C’est trop long. Les effets spéciaux sont parfois kitsch mais les auteurs (ils produisent, écrivent et réalisent) embrassent l’ambiance du jeu de plateau pour en faire une vaste plaisanterie parfois irrévérencieuse et souvent délirante (une scène de cimetière est appelée à être culte).



Pour une fois, le cahier des charges ne semble pas lourdingue. On peut le dire : c’est crétin mais ce n’est pas idiot. Dans le genre, c’est réellement surprenant. Le temps passe vite et il est bon.



Tout est dans le titre : honorable !

Avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith et Hugh Grant-

Paramount Pictures- 2h17