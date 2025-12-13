Disques diablotins pour Noël

Bon on va continuer de fuir les petits anges, les saints glinglin et la naissance du petit Jésus avec des disques joyeux, heureux et d’une certaine manière, exigeants ! Vous n’avez pas l’impression de baisser vos exigences lorsque les sapins de Noël se pointent dans votre salon ? Le bon goût semble disparaître à l’avantage d’un ensemble culturel rigide, ennuyeux, rouge et vert. Ce n’est pas vraiment la magie de Noël mais plutôt la loi de Noël !





En bas du sapin, je vous invite à y déposer le disque de Blu et August Fanon, un formidable album de hip hop, qui nous console de toutes nos productions locales, sclérosées elles aussi par des conventions lourdingues.



Ici, on parle musique et on fait une mise au point sur la quarantaine, moment phare qui permet de prendre du recul et d’avoir des idées pour le futur. Le flow est d’un lyrisme étourdissant et surtout il se dépose sur les boucles sonores d’August Fanon, petit génie du sample.



C’est un peu fait à l’ancienne mais on apprécie grandement les rassurantes influences jazz et soul. C’est un vrai cadeau que ce disque qui refuse de faire dans le jeunisme.



Il y a une vraie réflexion sur le temps qui passe et la place d’un art dans une vie. C’est d’une élégance rarement entendue dans un style qui apprécie plus le clash et la démonstration. On retrouve le goût de la chronique et des paroles assez poétiques. Le tout est vraiment collaboratif. C’est un disque de bonne action.

La musique de Vulfpeck est elle aussi pleine de bonnes vibrations. Cette fois-ci, pour les fêtes, le groupe vous invitera à une grande farandole autour de grooves joliment datés. Voici le genre de groupes qui ne peut sortir que des Etats-Unis et son entertainment forcené. Impossible de résister aux riffs de Vulfpeck, ses lignes de basses délicieuses et ses rythmes gorgés de funk. Ajoutons à cela une voix exceptionnelle.

Clarity of Cal est une nouvelle excuse. Comme Dave Matthews Band, les chansons sont des pistes pour des sessions de jam bands qui devraient électriser les salles de concerts du Monde entier (ils sont à Paris en juillet). Cela reste de très beaux morceaux avec des musiciens qui bien entendu font monter la qualité du son à des hauteurs inimaginables.



Quelques parties instrumentales hérissent les poils de plaisir. Les rats de studio se prennent pour des stars et Vulfpeck ressemble à une belle revanche sur un système qui voudrait tout ripoliner. Le professionnalisme se confond avec le talent, l’humour (bah oui) et l’exaltation. Ce disque est le plus beau chant de la saison. Du soft rock en état de grâce.

Enfin, pour Noël, on vous offre des pulls moches alors que l’on devrait vous donner une grande épée, un bikini (pour vous aussi messieurs) et un cheval blanc pour aller vous battre contre les forces du mal. C’est ainsi que se présente la chanteuse du groupe Castle Rat qui réunit des fans des costumes médiévaux et du métal exalté.



The Bestiary est le nom de leur second opus et confirme bien que le groupe se vautre avec délice dans un heavy metal, qui a inspiré par le passé toutes les grimaces de Jack Black. Heureusement pour nous, la blague n’a rien de grotesque et est joliment exécutée.



On n’a pas du tout l’envie de les prendre au sérieux quand on voit les costumes assez délirants du groupe, la licorne sur la pochette et les inspirations kitsch. Mais musicalement la leader du groupe, Rat Queen, assure le spectacle : une voix qui se glisse dans une cérémonie électrique d’une remarquable confiance.



Pas de second degré et ça fonctionne: c’est un disque d’heroic fantasy. Cela va plutôt bien à l’hiver avec ses ambiances blanches et mortes. On ricane avant de se laisser convaincre.



Les New-Yorkais réussissent à nous transporter dans un univers crédible musicalement qui rappelle les grandes heures de Black Sabbath et quelques titres de Genesis ou Led Zeppelin peuplés de druides et autres bestioles rupestres et imaginaires. Si vous êtes en manque du Seigneur des Anneaux, ce Bestiary fait le job : de la grosse artillerie lourde mais présentée avec beaucoup de cœur…

Pour que votre Noël soit différent cette année…