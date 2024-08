Disques à consommer sans modération (Brijean, Orchestre National de Syldavie, Atomic Ping Pong)

Allez ! Nos vacances sont précieuses. On a eu le stress des JO. On devait tous souffrir, et finalement la ville de Paris redevient une fête. On a sorti le Spritz et on a tous eu des apéros dans des fanzones. Main dans la main, essayons de continuer avec des disques qui disposent de bonnes ondes et offrent un vrai plaisir de fiesta.





On va foncer tout de suite vers le duo Californien de Brijean. Un havre de paix qui convoque Burt Bacharach ou la French touch. Ce qui est sûr, c’est que c’est divertissant et cela nous fait roucouler entre le temps orageux et les vagues de fraîcheur.



Brijean Murphy et son ami Doug Stuart vous invitent au bord d’une plage où seul le plaisir compte. Les deux sont doués pour vous offrir un moment calme et satiné. C’est joli comme tout. Tout est feutré. On se rêve en dandy dans leurs chansons sucrées. C’est totalement inconséquent mais c’est vrai que c’est fait avec un goût certain. Un vrai cocktail acidulé.





On passe à autre chose avec Vaï vaï vaï de l’Orchestre National de Syldavie. Ici, on laisse tomber les lunettes de soleil et on s’emporte comme dans un film d’Emir Kusturica. On danserait bien avec une oie. Là, nous sommes à la noce avec des musiciens généreux, passionnés, entre modernité et joie de vivre.



Le violon et l’accordéon ne se laissent pas aller au flonflon. Les cinq musiciens vont tout faire pour vous dégourdir les jambes avec une passion pour les sons de l’Europe de l’est. On est plus dans l’ambiance “retour à la vie”. C’est d’une énergie incroyable. C’est virevoltant. Ça fait danser les petits et les grands. La franchise est de mise. C’est un appel à la fête pour boire, se raconter, partager et s’amuser.



On est loin du Spritz parisien mais on s’en fout, la musique nous entraîne dans un vent de joie, de panique et de sons absolument détonnants. On veut festoyer jusqu’au bout de la nuit. Envie de boire. Envie de danser. Envie d’aimer. En vie tout court. Un Danube de vodka et on remet ça ?



Sinon il y a de la bonne bière, rafraîchissante. Et pour cela on vous conseille l’excellent live de Atomic Ping Pong. Là, on est aux frontières des styles. C’est drôle, acrobatique et enivrant. Le groupe est aussi léger qu’il sait multiplier les ambiances et dire les choses avec un humour incroyable.



Il s’agit de la version 2024 de Clara et les Chics Types, ce film des années 70 qui célébrait la musique et le plaisir d’être ensemble. Les musiciens vont chercher le public pour leur présenter un mélange de genres très joyeux. Il y a de la politique, du concret et des rythmes irrésistibles pour raconter tout cela.



C’est de la musique de carrefour. Les musiciens s’éclatent. Effectivement c’est une partie de ping pong entre les styles et les instruments. Ça groove avec les moyens du bord. Entre la France et le Canada, il y a d’autres frontières mais elles explosent toutes. On se marre. Ça rigole. C’est terriblement joyeux. Et même une bière chaude ne va pas gâcher votre plaisir.



Bien sur toute cette musique est à consommer sans aucune modération.