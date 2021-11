Découvrez Sarāb et son clip Yally shaghalt al bāl

Sarāb est un groupe franco-syrien de jazz rock arabe de six membres. Le groupe s’est formé à Paris en 2018. Un mirage musical qui navigue entre plusieurs univers avec en invités le percussionniste Wassim Hallal, le joueur de saz Abdallah Abozekry ou encore l’auteur engagé et écrivain de science-fiction Alain Damasio. Premier extrait, on découvre Yally shaghalt al bāl en vidéo (celui qui occupe mes pensées).

On aime ce mélange de jazz et de musiques traditionnelles du Moyen-Orient. A découvrir.

https://www.sarab-officialmusic.com/

Sortie du second album Arwāh Hurra, que l’on pourrait traduire par Âmes Libres, prévue le 12 novembre 2021 chez L’Autre Distribution.