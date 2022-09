De l’ambition, Yann Reuzeau, Manufacture des Abbesses

Est-ce que vous vous souvenez de la personne que vous étiez lorsque vous n’étiez qu’un adolescent ? Quels étaient vos rêves, vos envies, vos aspirations ? Yann Reuzeau nous invite dans une folle escapade en terre adolescente avec son dernier spectacle « De l’ambition ».

Nous suivons les péripéties de cinq adolescents qui s’apprêtent à quitter le lycée. Le glas a sonné pour leur(s) adolescence(s), leur(s) monde(s) et leur(s) amitié(s)…



L’adolescence se vit au pluriel, emplie d’intensité et de questionnements. Cette pièce se déroule au moment où l’on sent que l’on vit les derniers moments d’un chapitre qui ne va pas tarder à se tourner.



Ils se sont connus pour la plupart étant enfant. Et à présent, qui sont-ils ? Des adultes en devenir, aux prises avec leur ambition, leur sexualité et convictions. Ils s’aiment et se supportent mais pour combien de temps ?



Les différents personnages nous rappellent de lointains souvenirs du lycée : « le beau gosse aux allures de gros dur », « le/la paria », « la fille sexy un peu pimbêche», « le gars sympa et gentil »… Mais ils se moquent eux-même de la caricature qu’ils peuvent représenter et des situations qu’ils traversent.



Et cela fonctionne… Oui, tout cela fonctionne très bien même.



On s’attache aux personnages, on rit, on a le cœur serré… Nous ne sommes plus dans une salle de spectacle mais bien propulsés dans leur(s) univers physique et fantasmagorique. Et tous s’emploient à répondre aux fameuses questions : « Qui suis-je ?» et « Qu’est-ce que je désire devenir ? ». Et finalement, il va en falloir « de l’ambition » ! De l’ambition pour devenir soi.



On peut également saluer tout particulièrement les comédiens, à peine plus âgés que leur personnage, qui font preuve d’une grande justesse de jeu !





DE L’AMBITION

Manufacture des Abbesses

Septembre 2022

Texte & mise en scène Yann Reuzeau

Avec Julian Baudoin, Clara Baumzecer, Gaia Samakh, Gabriel Valadon, Ines Weinberger.

Équipe: Assistante Clara Leduc, Scénographie Goury, Lumières Elsa Revol, Affiche Thomas

Ehretsmann, Crédit photos Xavier Canta