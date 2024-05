Dans ton coeur, Akoreacro, Pierre Guillois, Rond-Point

Pierre Guillois, le metteur en scène de Les gros patinent bien (qu’on avait adoré à État-Critique) s’associe avec la troupe Akroreacro pour faire rentrer le cirque au théâtre.



Dans une usine qui évoque Playtime ou les Temps modernes, un homme et une femme se rencontrent et l’on assiste à la naissance d’un couple, à son installation dans un appartement, à l’arrivée de leurs enfants et à ses déboires. L’histoire n’est pas compliquée, elle est facilement accessible et compréhensible, même par de jeunes spectateurs.



Tous ces épisodes assez banals de la vie de couple sont magnifiés par l’extraordinaire troupe Akroreacro. La charge mentale de la jeune mère de famille est abordée avec une belle poésie : elle ne touche littéralement plus terre. Et lorsque l’homme fait des galipettes avec sa maîtresse, elles sont particulièrement acrobatiques ! Mais sa femme fait face avec détermination. C’est une battante, comme nous le prouverons les chorégraphies de bastons.



On admire le travail des circassiens, véritables athlètes de la piste, on apprécie la beauté des corps sculptés (dont les performers s’amusent à l’occasion d’un numéro de cabaret drôlissime) et l’on est épaté par le travail collectif. Quelle confiance ils doivent dans leurs partenaires pour réaliser ces voltiges !



A certains moments, j’étais émerveillé, bouche et yeux grands ouverts, complètement scotché par la vision de ces corps qui défient l’apesanteur. C’est exactement pour cela que j’aime le spectacle vivant et les performances physiques (et tout particulièrement la danse). Mes filles de 5 et 10 ans étaient elles-aussi captivées par le spectacle.



Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, le cirque ne rétrécit pas en quittant le chapiteau. Au contraire, ce qu’il perd en espace scénique, il le compense grâce à la narration et la mise en scène qui mettent en valeur les numéros. En parallèle, c’est le théâtre qui prend une autre dimension.



J’ai aimé que la représentation dépasse le simple enchainement de numéros, que le cirque mette un pied dans la théâtralité, avec un un vrai fil conducteur narratif. Dans ton cœur nous fait rire, retenir notre souffle et nous attendrir pour ce couple qui se débat dans le quotidien.



Les artistes d’Akroreacro apportent au théâtre un vent de joie sincère qui souffle jusqu’après la représentation !



Jusqu’au 26 mai 2024

Théâtre du Rond-Point

Durée 1h15 – à partir de 6 ans

de 8€ à 38€