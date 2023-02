Dans la baie fauve, Sara Baume, 10/18

Comment décrire une île ? Comment soigner la solitude? Comment oublier la méchanceté du Monde?

Comment décrire une île ? Comment soigner la solitude? Comment oublier la méchanceté du Monde?



Toutes les réponses peuvent se trouver dans ce roman descriptif qui pourtant s’intéresse à l’amitié entre un homme et un chien.



Ce n’est pas nouveau et le sentiment d’un cabot pour son maître a un intérêt limité… De plus l’auteure écrit à la première personne. Son point de vue ne varie pas : celui d’un homme marginal bloqué sur une île irlandaise.



Ça ne donne pas envie mais pourtant les éclaircies surviennent très souvent dans ce récit à priori plombé sur la solitude de chaque être.



Sara Baume a une piètre idée de l’humanité avec des rapports disloqués et conflictuels. Heureusement il y a la nature. Elle est dense et riche. Notre duo de mal-aimés va pouvoir s’y cacher !



Le narrateur est un personnage intriguant parce que la nature devient sa véritable maison. Le livre fait l’éloge d’une misanthropie qui ressemblerait à un retour à l’état de nature.



La cruauté des hommes est une dénonciation facile mais Sara Baume rend les choses plus touffues avec une île quasi mystérieuse. Cela sauve l’ensemble et rend cette lecture presque exotique !

paru le 05 janvier 2023

chez 10/18

255 pages / 8,30€

traduit par France Camus-Pichon (anglais, Irlande)