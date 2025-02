Cosi fan tutte, Mozart, da Ponte, Opéra Éclaté Montansier Versailles

Événement à Versailles : le Montansier ouvre la pour accueillir l'orchestre Opéra Éclaté !

Événement à Versailles : le Montansier ouvre la pour accueillir l'orchestre Éclaté !





Cosi fan tutte, que je traduirais par « toutes les mêmes » est un drôle d’opéra de Mozart, sur un livret de Da Ponte. Une rocambolesque histoire pré meeto. Don Alfonso (Jean Gabriel Saint Martin) explique à deux amis qu’ils sont bien naïfs de croire en l’amour et aux serments de fidélité de leurs fiancées.



« Vous prétendez avoir trouvé des femmes fidèles ? J’admire cette naïveté ! »



Et c’est ainsi que Ferrando (Blaise Rantoanina) et Guglielmo (Mikhael Piccone) font semblant de partir à la guerre et se déguisent ensuite en Albanais pour séduire leurs fiancées et mettre à l’épreuve leur fidélité.

A force de tentations et d’insistance de la part de Don Alfonso et de la servante Despina, cela prend moins d’une journée pour que les deux soeurs, Dorabella et Fiordiligi, trahissent leur amoureux.



« Crois-moi ma sœur, il vaut mieux céder. »



La joie exagérée et exubérante de la musique de Mozart est fascinante, elle me fut d’un grand réconfort en cet hiver glacial qui n’en finit pas de geler.



Même si j’ai préféré la voix chaude d’Ania Wozniak (Dorabella), Chloé Jacob (Fiordiligi) impressionne par sa technique vocale qui lui permet de passer aisément d’une voix de tête à une voix de ventre dans la même phrase. Marielou Jacquard (Despina) impressionne également par son énergie et sa présence.

J’ai été moins convaincu par les hommes, que ce soit vocalement ou dans leur jeu d’acteur, à la notable exception de Jean-Gabriel Saint-Martin. Avec sa moustache et ses beaux yeux, il est charmant dans le rôle de Don Alfonso. Sa voix est belle, claire, grave, puissante, parfaitement intelligible, un vrai plaisir à écouter.



Pris séparément, les chanteurs et chanteuses ne déméritent pas du tout. C’est plutôt sur les ensembles que cela se complique, comme si leurs voix s’accordaient mal ou comme s’ils n’avaient pas suffisamment répété ensemble (le spectacle tourne avec une distribution qui peut évoluer, ceci pouvant expliquer cela). Il faut dire aussi que chanteurs et chanteuses ne sont pas aidés par un orchestre qui manque de précision (aie, les attaques ratées du corniste !).



Si vous voulez voir un opéra avec des grands décors, des chanteurs virtuoses et un orchestre carré, le Théâtre Montansier n’est peut-être pas l’endroit idéal. Mais si vous avez quelque indulgence, vous passerez une soirée délicieuse qui vous donnera envie d’aller à l’Opéra !

Et en plus, à l’entracte, on peut se régaler de gâteaux et de champagne à prix raisonnable, ce qui ne gâche rien.





les 28 & 29 janvier 2025

Théâtre Montansier, Versailles

de Mozart et Da Ponte,

direction musicale Gaspard Brécourt,

mise en scène Éric Perez assisté de Yassine Benameur,

lumières Joël Fabing,

décors Patrice Gouron,

costumes Stella Croce,

avec Chloé Jacob, Ania Wozniak, Marielou Jacquard, Blaise Rantoanina, Mikhael Piccone, Jean Gabriel Saint Martin

orchestre Opéra Éclaté, orchestration Jonathan Lyness

production Opéra Éclaté, coproduction Clermont Auvergne Opéra, Opéra de Massy