Check-Up, Sébastien Thiéry, Jean-Louis Benoît, Théâtre Antoine

Bernard Campan est enfermé dans un hôpital de fous !



Jean-Marc Lelièvre (Bernard Campan) se rend à l’hôpital où il a été convoqué par le Docteur Lewandowski, un médecin dont il n’a jamais entendu parler. Dès le départ, tout va de travers. Pour preuve, tout est jaune au pavillon bleu ! Et lorsqu’il donne son numéro de sécurité sociale, le voilà rebaptisé Monsieur Lapin…



« C’est bien votre numéro de Sécurité sociale (… donc) il n’y a pas d’erreur possible ! »



C’est un monde kafkaïen dans lequel on entre en compagnie de Jean-Marc, ce que souligne d’ailleurs le décor dans ses hésitations entre lumière blafarde et jaune pisseux. (Un beau décor soit dit en passant, avec des éléments gigognes, des murs qui descendent du plafond, des panneaux amovibles…)



Tout au long de la pièce, notre héros est confronté à la folie administrative et médicale. Tout cela pourrait être angoissant si la pièce n’était pas si bien menée. Je me suis demandé combien de temps ils arriveraient à tenir avec cette histoire à dormir debout. Car il faut du talent pour tirer un simple quiproquo sur 1h30 !



La pièce s’étire en longueur, on s’enfonce dans la folie avec des gags qui utilisent toujours les mêmes ressorts et pourtant on ne s’ennuie pas du tout. Au contraire, le public (moi y compris) rit haut et clair toutes les deux minutes.



Le jeu des comédiens est honnête, ils font bien le job. Mention spéciale pour Manuel le Lièvre qui incarne Will, le voisin de chambre de Jean-Marc. A l’instar d’un Régis Laspalès, il a une vraie présence comique et il lui suffit d’être sur scène en arrière plan pour nous faire rire. J’aurais juste aimé que Bernard Campan lâche un peu plus les chevaux pour ce rôle qui recèle toute une palette de sentiments.







Jusqu’au 22 Novembre 2024

Théâtre Antoine, Paris Xème

De : Sébastien Thiéry

Avec : Bernard Campan, Valérie Keruzore, Manuel le Lièvre, Florence Muller, Emil Abossolo Mbo

Mise en scène : Jean-Louis Benoît