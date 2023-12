Art-scène, Musical, Théâtre Chamonix – 26 000 couverts – P. Nicolle – G. Rassov – Théâtre du Rond-Point

On salue l’audace de cette production qui apporte de la légèreté et beaucoup d’autodérision sur l’homme et sa finitude dans une société qui n’a de cesse que de se prendre au sérieux sans se soucier réellement de ce qui le mènera à sa perte. On sourit. On rit. Un Objet Théâtral Non Identifié à découvrir en famille qui assouplit les zygomatiques !

