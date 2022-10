C’est moi le plus fort, et autres histoires de loup, Mario Ramos, Philippe Calmon, Lucernaire

Philippe Calmon a eu l’excellente idée d’adapter au théâtre les albums de Mario Ramos. Au son délicat et chaleureux de la contrebasse, les deux comédiens Philippe Calmon et Eveline Houssin donnent vie aux personnages créés par Mario Ramos, pour le plus grand plaisir des enfants.



Le Grand méchant loup, imbu de sa personne, réalise auprès des habitants de la forêts un sondage pour savoir s’il est, réponse A, le plus fort ou, réponse B, le plus beau. Les Trois petits cochons, le lièvre, le Petit Chaperon rouge, Blanche Neige et les Sept nains (« les zinzins du boulot » !), tous apportent leur réponse empreinte d’une certaine crainte, jusqu’à ce qu’un petit invité impertinent et facétieux vienne déstabiliser notre loup qui se montrera aussi pathétiquement drôle que prétentieux.



A peine la pièce a-t-elle commencé que la glace est brisée. Les enfants sont fascinés par ces ravissantes marionnettes (et leur marionnettistes à la fois très présents et parfaitement transparents) ; ils répondent, commentent, et chantent avant que de glousser de rire et de joie.



La mise en scène est à l’épure. Les éléments de décors sont mobiles et regorgent de surprises. C’est faussement simple mais très efficace. En un mot: élégant.

La durée du spectacle, 45 minutes, est idéale pour les petits qui restent scotchés jusqu’à la fin. Croyez-moi, c’est autre chose que la fascination des petits pour les écrans !



Au-delà du spectacle qui est un enchantement, c’est pour un parent une expérience magnifique que de voir un enfant enthousiasmé et transporté par un spectacle (plus que) vivant.



Jusqu’au 13 novembre 2022

Théâtre Lucernaire

A partir de 3 ans, durée 45 minutes

12€ T.R / 15€ T.P.

Du mardi au samedi à 15h et le dimanche à 11h pendant les vacances scolaires