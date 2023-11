Ce que la Palestine apporte au Monde, Institut du Monde Arabe

Ouvrez bien les yeux ! Il y a de belles choses en Palestine, terre meurtrie et aliénée.

Voilà l’exposition qu’il nous faut. Voilà un message d’espoir que l’on n’attend plus. Ou que l’on n’entend plus. On balise tous les clichés sur la Palestine et se rend compte que la culture est un mot totalement inconnu lorsque on pense à ce pays enclavé.



Et pourtant. En ces temps meurtriers, on est surpris par la vivacité et l’espérance des artistes palestiniens. On rencontre des toiles et des œuvres qui nous racontent le destin dramatique du pays. Mais on découvre une modernité qui souffle sur tous les stéréotypes.



Face aux atrocités et à la désolation, on découvre des élans artistiques qui surprennent. L’humour est caustique mais souvent présent. La photo, les sculptures, les peintures et d’autres supports deviennent des hymnes à la résistance mais surtout à la vie.



D’ailleurs on appréciera la scénographie de l’exposition. Elle se divise dans l’Institut du Monde Arabe et se dilue dans les œuvres vénérables du musée. Car une fois de plus, ce que l’on voit n’est pas victimaire ou désespérant.

Le conflit entre le Hamas et Israël est évidemment présent dans nos têtes mais on découvre un art brut qui sait transformer le réel et interroge le présent. Il y a une vraie identité artistique. Elle dépasse ce que l’on voit sur les réseaux ou les infos. Cette exposition nous rappelle avec urgence, l’importance de l’art dans nos vies. Une expo à voir absolument !

Jusqu’au 19 novembre 2023

à l’Institut du Monde Arabe – Paris