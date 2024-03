Carnaval en tenue 70’s ! Dirty Honey, Dirty Sound Magnet, Kula Shaker

C’était mardi gras il y a peu et débute maintenant la saison des carnavals ! On a l’occasion de se déguiser, et beaucoup de musiciens ressortent les vieilles fringues, les grosses perruques et les guitares rutilantes. En 2024, la mode serait aux pattes d’eph’ et aux cris féroces en guise de refrain.



On avait déjà remarqué que c’était le style de Dirty Honey, quatuor musclé de Los Angeles. Les jeunes admirent leurs aînés de Guns’n Roses et avouent tout faire comme eux. En attendant le botox et les engueulades, Mark LaBelle et John Notto retrouvent toute l’efficacité des compositions bien heavy.



Et rapidement on entend aussi la large et imposante influence de Led Zeppelin. Les ambitions sont sacrément hautes et cela fonctionne plus que bien. On est clairement dans les compositions épiques. Dirty Honey essaient d’être des sales gosses du rock’n’roll mais finalement leur écriture est assez fine… en matière de hard rock. Les chansons sont souvent ramassées mais elles sont amples.



Dans le monde des ersatz de Led Zep ou Black Sabbath, Dirty Honey fait clairement la différence. Ils ont tout ce qu’il faut pour ferrailler avec d’autres groupes chevelus, adeptes de la guitare hurlante et du chant intense !

Le son de Dirty Sound Magnet est beaucoup moins percutant. Néanmoins, il nous emmène lui aussi sur les terres éthérées d’un rock très électrique et chevaleresque. La première chanson de leur nouvel album est une petite pépite qui cache bien son jeu : c’est calme et pourtant, c’est d’un lyrisme impressionnant.



Les Suisses triturent leurs envies de rock avec des effets rétro, des échos et des pédales que ne pourrait pas renier le Grateful Dead. Ce qui est franchement sympa avec ce groupe, c’est la simplicité d’exécution. Une volonté de dépouiller le rock psychédélique, c’est ce que l’on entend. Cela donne une vraie originalité à leur style.





Eux, n’ont pas changé de style du tout. Kula Shaker, dinosaure de la Britpop continue de marcher avec sa bonhomie légendaire. Héros d’une époque révolue, le groupe anglais continue de croire en ses valeurs. Et ca fonctionne.



De mieux en mieux. Sans mélancolie, l’écriture de Kula Shaker ressemble à un chemin oscillant entre rock, pop, world music et beaucoup de musique indienne. Plus que les autres efforts du groupe, celui ci semble provenir de Goa au milieu des années 70. C’est très réjouissant.



Car le farfelu chanteur (et aussi réalisateur) Crispian Mills s’autorise à raconter l’époque actuelle avec une vitalité folle. Le précédent disque était pétaradant de culot et d’enthousiasme. Ici, on reste sur un style plus standard (13 chansons bien découpées, avec quelques balades) mais le quatuor semble être dans une symbiose renversante. On redécouvre le goût pour le psychédélisme mâtiné de sons indiens. La guitare est incroyablement ciselée. Et la voix de Mills prend de l’ampleur avec le temps. Cela donne un disque bouillant et remuant. Parfait en période de Carnaval!



Dirty Honey – Can’t find the brakes

Dirty Sound Magnet – Dreamin’ in distopya

Kula Shaker – Natural High